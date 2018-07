Publicista Andrej Bán napísal knihu príbehov zo súčasného Slovenska

Bratislava 22. júla (TASR) – Nová kniha novinára Andreja Bána je jeho svedectvo o súčasnom Slovensku. Názov Slon na Zemplíne môže pôsobiť ako výmysel alebo rozprávka či fikcia. Na prezentácii knihy v Bratislave autor potvrdil, že všetko sú to skutočné príbehy z miest, obcí a regiónov.povedal Filip Ostrowski z vydavateľstva Absynt, v ktorom kniha vyšla.Pišúci a fotografujúci publicista Andrej Bán pre TASR uviedol, že v nej zosumarizoval vlastné skúsenosti získané za 30 rokov z ciest po Slovensku. Nie sú to jednorazové návštevy za reportážou, do mnohých lokalít sa opakovane vracia a systematicky sleduje ich dianie a vývoj. Všetky príbehy sú o konkrétnych ľuďoch z konkrétnych častí, pretože ľudia tvoria príbehy, vzťahy a miestne pomery.Farmársku tému z východného Slovenska sleduje dlhodobo a zaradil do knihy aj pre jej mediálnu aktuálnosť. Príbeh poľnohospodára Juraja Béreša, ktorý má teraz 80-percentnú invaliditu, vyzerá ako z mafiánskych filmov. Podľa neho nemohol zbierať zasiatu úrodu zo svojho poľa, dostával bitky a jeho trestné oznámenie na dôvodné podozrenie zo založenia zločineckej skupiny polícia úmyselne neriešila.píše Bán a uvádza ďalšie konfliktné situácie s políciou, neriešenie sťažností, systém dotačných podvodov a iné okrádanie farmárov, ale najmä dosádzanie 'našich ľudí' do čelných pozícii rôznych inštitúcií.Kapitola o farmároch je jedna z dvadsiatich troch. Čitateľ sa tiež dozvie, kde je u nás obdoba bermudského trojuholníka a takmer zaniknutý život, kto chcel chovať slona, o pomeroch v meste Humenné, praktikách pytliakov, zanikaní podnikov a iných neduhoch. Autor tvrdí, že sú to príbehy vtipné, pochmúrne, bizarné aj tragické. Ako napríklad smrť 51-ročného Róma Karola Sendreia z Magnetizoviec.konštatuje Bán a uvádza viaceré zistené súvislosti.