Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila pokutu a upozornenia

Rada zároveň odňala dve licencie na vysielanie, ale začala i správne konanie.

Bratislava 4. apríla (TASR) – Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí ukladala sankcie v podobe finančného postihu i upozornenia na porušenie zákona. Zároveň odňala niekoľko licencií na vysielanie a jednu frekvenciu a začala správne konania. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.



Pokutu vo výške 5000 eur udelila vysielateľovi MAC TV za jeho programovú službu JOJ. Dôvodom je porušenie zákona o čestnosti a slušnosti reklamy a telenákupu v rámci upútavky na program Drsniačky v novembri 2017. Sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona dostal vysielateľ C.S.M. group za programovú službu Rádio Aktual. Rada to odôvodňuje tým, že v programe Talkshow Zuzany Martinákovej nedošlo viackrát k splneniu požiadavky vyhradiť vysielací čas pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja tak, aby nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený.



RVR zároveň odňala dve licencie na vysielanie, a to televíznej programovej službe 213 vysielateľovi Elements Channel a televíznej programovej službe UPC Expres vysielateľovi UPC Broadband Slovakia. Zároveň vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska odňala frekvenciu 93,9 MHz Michalovce, a to na základe žiadosti vysielateľa.



Rada tiež začala šesť správnych konaní. Päť z nich je voči vysielateľovi MAC TV a jeho programovým službám JOJ, JOJ Plus a Wau pre možné porušenia zákona o ochrane maloletých či v súvislosti s počtom povolených prerušení programu reklamou, za násilné scény v upútavkách, ako aj porušenie zákona týkajúceho sa technických požiadaviek na zvukovú zložku programovej služby.



Posledné správne konanie začala rada voči vysielateľovi D.Expes a jeho programovej službe Expres. Dôvodom má byť možné porušenie v rámci objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov a oddeľovania názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru v súvislosti s vysielaním programu Braňo Závodský naživo koncom januára tohto roka.