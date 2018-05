RADÍME: Herpes je boj na celý život, boľavé pľuzgieriky neprepichujte

Účinní rôzni sú podľa imunologičky viacerí domáci pomocníci ako napríklad čajovníkový olej, koreň sladkého drievka či aloe vera gél.

Bratislava 23. mája (TASR) – Keď sa vírus herpesu dostane do tela, ostáva v nervových uzlinách až do smrti. Prvá infekcia prebieha väčšinou bez príznakov. "Chlad, UV žiarenie, horúčka, menzes, stomatologický zákrok, stres, fyzická záťaž, hormonálna nerovnováha, trauma alebo chronické ochorenia môžu spôsobiť reaktiváciu vírusu," upozorňuje imunologička a alergiologička z Pneumo – Alergo Centra v Bratislave Zuzana Rennerová.



Varovný prst dvíha pri pľuzgieroch, ktoré sú sprievodným prejavom ochorenia, pričom ich neodporúča prepichovať. Nakazení toto ochorenie môžu preniesť na pery, kedy je prejav vírusu viditeľný. No pri pohlavnom styku môže dôjsť k nakazeniu partnera, pričom postihnutý ani nemusí vedieť, že má problém.



Ako imunologička uviedla, "zväčša sa príznaky trvajúce jeden až dva dni prejavujú pálením, mravčením, svrbením, bolesťou, prípadne aj únavou, teplotou a bolesťou regionálnych lymfatických uzlín. Následne dochádza k výsypu pľuzgierikov, ktoré do piatich až siedmich dní spontánne ustupujú."



Podľa jej slov sú v tomto prípade účinní rôzni "domáci pomocníci" ako napríklad čajovníkový olej, koreň sladkého drievka či aloe vera gél. V prípade, že má herpes ťažký priebeh, odporúča sa prijímať antivirotiká v podobe tabletiek. Pri veľmi častých recidívach (viac ako šesťkrát ročne) je možné siahnuť aj po dlhodobej antivirotickej liečbe. Rozhoduje o nej lekár na základe frekvencie, ale aj závažnosti prejavov a celkového stavu pacienta.



Vedci z austrálskej univerzity dali boju proti nežiaducemu ochoreniu novú nádej. Látky, ktoré sa nachádzajú v modrej krvi tasmánskeho slimáka, majú obrovskú antivírusovú silu, ktorá by podľa výskumov údajne vedela zničiť aj Herpes simplex.