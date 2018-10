Radíme: Hrbenie môže znamenať zlomený stavec

Zlomeniny stavcov výrazne znižujú kvalitu života. Pacientov bolí chrbát, majú zníženú schopnosť pohybu, problémy s dýchaním či tráviace ťažkosti.

Bratislava 27. októbra (TASR) - Ak človek trpí bolesťami chrbta, jeho výška klesla o viac ako tri centimetre a možno uňho pozorovať kyfózu, čiže zhrbenie, pravdepodobne utrpel jednu či viacero zlomenín stavcov.



"Aj pri poškodení pomerne malej časti stavca dochádza k výraznému oslabeniu pevnosti a kolapsu celej štruktúry. Mnoho ľudí napriek príznakom či bolestiam nevyhľadá lekára. Svoje ťažkosti s chrbtom pripisujú veku, životnému štýlu či hmotnosti. Veľká časť zlomenín stavcov zostáva nediagnostikovaných," vysvetľuje docent Zdenko Killinger z Osteocentra V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava.



Upozornil, že prvou zlomeninou sa to nekončí. "Až 20 percent žien so zlomeninou stavca utrpí ďalšiu zlomeninu v priebehu nasledujúceho roka," dodáva. Zlomeniny stavcov výrazne znižujú kvalitu života. Pacientov bolí chrbát, majú zníženú schopnosť pohybu, problémy s dýchaním či tráviace ťažkosti. Bežne možno pozorovať aj vyklenutie brucha, pokles hmotnosti či depresiu.



"Každá zlomenina stavca zvyšuje až osemnásobne riziko úmrtia a 1,5-násobne zvyšuje riziko zlomeniny krčka stehennej kosti," konštatuje Killinger. Zlomeniny stavcov sa pritom netýkajú len pacientov, ktorých hustota kosti je na úrovni osteoporózy. Podľa odborníka viac ako polovica žien, ktoré utrpia zlomeninu stavca, má hodnoty kostnej hustoty len znížené, nie na úrovni osteoporózy. "Preto by pacienti aj ošetrujúci lekári mali byť ostražití už pri diagnostikovaní osteopénie, teda zníženej kostnej hustoty," vyzýva Killinger.



"Podľa odhadov u nás žije až 230.000 pacientov s osteoporózou, no liečených je len necelých 65.000," uviedol prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí profesor Juraj Payer. Podľa lekárov ohrozujú každú druhú ženu a jedného z piatich mužov vo veku nad 50 rokov osteoporotické zlomeniny.



Osteoporóza, ľudovo tiež známa ako rednutie kostí, je často mylne považovaná za akýsi prirodzený a nevyhnutný sprievodný jav starnutia. Hoci výskyt osteoporózy rastie s pribúdajúcim vekom, vďaka prevencii, skorému zachyteniu rizikových pacientov a správnej liečbe, je možné efektívne znížiť riziko osteoporotickej zlomeniny, prípadne zabrániť ďalšej. "Antiporotická liečba znižuje riziko výskytu osteporotickej zlomeniny u pacienta o 40 až 60 percent. Je však veľmi dôležité liečbu pravidelne a dlhodobo užívať a neprerušovať ju. Napriek tomu aj u nás viac ako 60 percent tých, ktorým je liečba osteoporózy odporúčaná, ju svojvoľne ukončí do roka od jej začatia," zhrnul Payer.