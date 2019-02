Rádio Expres spúšťa hlasovanie o najdlhšej hitparáde v éteri

O poradí piesní rozhodnú poslucháči, ktoré si môžu vybrať z databázy 3500 skladieb.

Bratislava 2. februára (TASR) - Rádio Expres spúšťa od soboty hlasovanie o najdlhšej hitparáde v slovenskom éteri. O poradí piesní rozhodnú poslucháči, ktoré si môžu vybrať z databázy 3500 skladieb. Tú rádio umiestnilo na špeciálnu podstránku. TASR o tom informoval PR manažér rádia Igor Guttler.



Táto tradícia trvá už päť rokov. "Nikto si nevedel predstaviť hitparádu, ktorá trvá týždeň a dnes si nevieme predstaviť začiatok roka bez nej. Najdlhšia rádiová hitparáda patrí k najdôležitejším projektom Rádia Expres. Pracuje na nej veľa ľudí, týka sa prakticky všetkých v rádiu, ale výsledok stojí za to. Tešíme sa z nej my, aj naši poslucháči. Sme opäť veľmi zvedaví na prvé miesto, ale vychutnáme si každý jeden z tých 2019 hitov, ktoré zahráme,“ priblížil hudobný šéf rádia Rastislav Bečaver.



Sedem dní trvajúca hitparáda štartuje v sobotu 9. februára a potrvá do piatku 15. februára. Každý, kto sa zúčastní hlasovania, má desať hlasov, ktoré môže rozdeliť viacerým pesničkám.



V roku 2018 poslucháči hlasovaním rozhodli o víťazstve skladby Hej Sokoly, ktorú naspievali IMT Smile a Ondrej Kandráč. Aj tento rok môžu poslucháči za hlasovanie získať atraktívne ceny.