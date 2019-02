Rakúsko má zaplatiť 1,5 mil. eur exmajiteľke Hitlerovho rodného domu

Vyplýva to z rozhodnutia súdu v meste Ried im Innkreis v spolkovej krajine Horné Rakúsko, o ktorom v stredu médiá informoval právnik žalobkyne.

Viedeň 6. februára (TASR) - Rakúsko bude zrejme musieť zaplatiť viac ako 1,5 milióna eur bývalej majiteľke rodného domu Adolfa Hitlera v hornorakúskom meste Braunau am Inn. Vyplýva to z rozhodnutia súdu v meste Ried im Innkreis v spolkovej krajine Horné Rakúsko, o ktorom v stredu médiá informoval právnik žalobkyne.



Rakúsko doposiaľ niekdajšej majiteľke za tento dvojposchodový dom s garážami a množstvom parkovacích miest vyplatilo 310.000 eur. Nový druhý posudok však stanovil výrazne vyššiu cenu nehnuteľnosti.



"Uľavilo sa jej vďaka teraz už primeranej kompenzácii," povedal o svojej 68-ročnej klientke žalobca Gerhard Lebitsch, ktorého citovala agentúra DPA.



Rozsudok však nie je právoplatný, pretože prokuratúra sa ešte nerozhodla, či sa proti nemu odvolá.



Rakúska vládnuca koalícia sa pred časom dohodla na vyvlastnení Hitlerovho rodného domu, čím chcela zamedziť, aby sa pri ňom stretávali pravicoví radikáli. Štát sa snažil nehnuteľnosť odkúpiť už od roku 1984, s vlastníčkou sa však nedokázal dohodnúť.



Pôvodná majiteľka konfiškáciu tejto nehnuteľnosti označila za protiústavnú a právne ju napadla. Ústavný súd vo Viedni však vyvlastnenie domu v roku 2017 odobril.



Adolf Hitler (1889-1945) strávil v uvedenom dome v Braunau am Inn, kde si jeho rodičia prenajali byt, prvý rok svojho života. Počas druhej svetovej vojny ho získal vysoko postavený predstaviteľ nacistickej strany NSDAP, ktorý ju sprístupnil verejnosti.



Po vojne sa dostala opäť do rúk pôvodných majiteľov, od roku 1972 ju však mala v prenájme vláda, aby zamedzila jej zneužitiu. Do roku 2011 v budove fungovali chránené dielne, v ďalších rokoch bol dom prázdny. Opakovane sa pri ňom stretávajú neonacisti a pravicoví extrémisti, aby sa tam odfotografovali.



Rakúske úrady plánujú vyvlastnenú nehnuteľnosť úplne prestavať tak, aby ničím nepripomínala pôvodnú budovu.