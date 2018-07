Pred 130 rokmi sa narodil americký prozaik Raymond Chandler

Chicago/Bratislava 23. júla (TASR) – Štvrťstoročie po svojich prvých literárnych úspechoch mohol americký prozaik, scenárista a spisovateľ Raymond Chandler v jednom zo svojich listov napísať:V pondelok 23. júla uplynie 130 rokov od narodenia otca originálneho súkromného detektíva Philipa Marlowa.Raymond Chandler sa narodil 23. júla 1888 v americkom Chicagu. Rodičia sa čoskoro rozviedli kvôli otcovmu beznádejnému alkoholizmu a matka sa s dieťaťom presťahovala do Írska k strýkovi, ktorý sa ich ujal. Raymond Chandler bol nadpriemerný študent. V jednej z lepších súkromných stredných škôl v Dulwichi vo Veľkej Británii získal klasické európske vzdelanie. Neskôr strýko poslal synovca do Francúzska a Nemecka, aby sa naučil jazyky. Už v tom čase začal Chandler pomýšľať na písanie. Neskôr ho strýko zoznámil s vydavateľmi, v nasledujúcich štyroch rokoch sa sporadicky objavovali v tlači predovšetkým poémy, ale aj reportáže podpísané R. T. Chandlerom.V roku 1912 vycestoval do Spojených štátov amerických, na západné pobrežie do Kalifornie. Bez výraznejšieho úspechu striedal rôzne zamestnania, v roku 1917 sa rozhodol narukovať ako dobrovoľník do kanadskej armády, s ktorou prežil zákopovú vojnu vo Francúzsku. Po prevelení do Veľkej Británie začal s výcvikom za letca, vojna sa však skončila skôr, ako sa v nej ako pilot uplatnil. Vojna ho však inšpirovala k návratu k literatúre – napísal svoje prvé poviedky.Keď smeroval do USA, na parníku sa zoznámil s ľuďmi, ktorí ho pozvali na návštevu do Los Angeles a ponúkli mu prácu účtovníka. Začínal v skromnej prevádzke, za pár rokov už počítal účty v ropnej spoločnosti.So svojou manželkou Cissy sa oženil v roku 1924. O pár rokov sa však Chandler spriatelil s alkoholom a v roku 1932 zostal na ulici bez zamestnania.Po roku uverejnil svoju prvú poviedku, za desať rokov publikoval 24 poviedok, predovšetkým v detektívnom časopise Black Mask. Keď napísal prvý román, mal už cez päťdesiat rokov. Hrdinom románového debutu The Big Sleep (Hlboký spánok, 1939) bol Philip Marlowe, súkromné očko z prvej Chandlerovej poviedky Blackmailers Don't Shoot (Vydierači nestrieľajú), kde sa ešte volal Mallory. Neskôr ho premenoval na Carmadyho, ale aj Johna Dalmasa. Predaj bol slabý, ohlasy na knihu tiež. Pre intelektuálnych recenzentov to bola len detektívka a nad takým "úpadkovým žánrom" ohŕňali nos.Počas nasledujúcich 20 rokov sa situácia zmenila. Napísal sedem úspešných románov. Veľkolepé renomé nemal náhodou, každý, kto Chandlera naozaj čítal vie, že písal skvele. Kritika ocenila nádherné dialógy, vtipné hlášky, geniálne opisy. Napríklad:Spisovateľ napísal aj knihu Farewell, My Lovely (Zbohom buď, láska moja, 1940). Jedna z najlepších filmových chandleroviek bola nakrútená v roku 1944 pod názvom Murder, My Sweet v réžii Edwarda Dmytryka. Podľa filmovej kritiky jej nechýbal humor, osudové krásky, mysteriózne figúry, rýchly spád deja a presná atmosféra americkej drsnej školy.Popri literatúre Chandler prijal ponuku Hollywoodu na spoluprácu a vytvoril niekoľko pôvodných scenárov a adaptácií svojich kníh. V Hollywoode nakrútili niekoľko príbehov jeho najznámejšieho detektíva Philipa Marlowa. V roku 1944 sa podieľal na príprave scenára k filmu Double Indemnity (Poistka smrti) režiséra Billyho Wildera. V kratučkej cameo roli sa v snímke objavil aj samotný Raymond Chandler ako muž začítaný do knihy. Na túto skutočnosť sa však prišlo až v roku 2009, viac ako 60 rokov po uvedení filmu. Okrem iných režisérov spolupracoval aj s Alfredom Hitchcockom na filmovej podobe Strangers on a Train (Cudzinci vo vlaku, 1951).V roku 1954 zomrela Chandlerova manželka Cissy a depresívny spisovateľ podporovaný alkoholom sa po jej smrti pokúsil o samovraždu.Ďalšiu knihu začal písať v roku 1958, už ju nedokončil, po tridsiatich rokoch ju dopísal Robert B. Parker (román Poodle Springs a televízny film z roku 1998 Prípad z Poodle Springs).Raymond Chandler zomrel 26. marca 1959 v nemocnici v meste La Jolla v americkej Kalifornii na zápal pľúc.Evelyn Waugh, jeden z najlepších literárnych štylistov 20. storočia označil v roku 1949 Raymonda Chandlera za najlepšieho amerického spisovateľa, ktorý inšpiroval čierny film (film noir) a detektívne poviedky.