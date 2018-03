Najšťastnejší ľudia sú Fíni: Ako skončili Slováci?

Správa o šťastí vo svete, zverejnená v stredu, berie do úvahy bohatstvo, očakávanú dĺžku života, korupciu, slobodu a ďalšie hlavné ukazovatele kvality života.

Rím 14. marca (TASR) - Najšťastnejšími na svete sú obyvatelia Fínska. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na objednávku OSN urobila organizácia Sieť na hľadanie riešení na dosiahnutie udržateľného rozvoja (SDSN).



Správa o šťastí vo svete, zverejnená v stredu, berie do úvahy bohatstvo, očakávanú dĺžku života, korupciu, slobodu a ďalšie hlavné ukazovatele kvality života, informovala v stredu agentúra DPA.



Druhé skončilo Nórsko, ktoré vlani figurovalo na prvom mieste. Tretia priečka patrí tento rok Dánsku.



Na ďalších miestach sú Island, Švajčiarsko, Holandsko, Kanada, Nový Zéland, Švédsko a Austrália. Nemecko obsadilo 15. miesto - tri miesta pred Spojenými štátmi. Británia skončila na 19. a Francúzsko na 23. mieste. Slovensko sa tento rok ocitlo na 39. mieste, Česko je v poradí 21.



Na konci rebríčka sa ocitli štáty subsaharskej Afriky: Burundi, Stredoafrická republika, Južný Sudán, Tanzánia a Rwanda, ale aj vojnou zmietané krajiny Sýria a Jemen.



USA v porovnaní s vlaňajšom klesli z 14. a 18. miesto. Americký ekonóm, prezident spoločnosti SDSN a poradca generálneho tajomníka OSN Jeffrey Sachs, uviedol, že "USA v rebríčku šťastia klesli čiastočne kvôli pretrvávajúcim epidémiám obezity, zneužívaniu návykových látok a neliečenej depresii."



Výročná správa, ktorú prvýkrát zverejnili v roku 2012, bola predstavená vo Vatikáne. Autori správy sa odvtedy snažia v 156 krajinách sveta zisťovať spokojnosť obyvateľstva so životom.