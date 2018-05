Reese Witherspoon produkuje dokument o Martine Navrátilovej

Rodáčka z Prahy Navrátilová (61) je držiteľkou 18 titulov z grandslamových tenisových turnajov, a to v dvojhre žien. Z Československa, kde vládol totalitný režim, ušla v roku 1981.

San Francisco 16. mája (TASR) - Filmová herečka a držiteľka Oscara Reese Witherspoon v utorok oznámila, že jej produkčná spoločnosť pracuje na dokumentárnom filme o tenisovej legende českého pôvodu Martine Navrátilovej.



Navrátilová je "neuveriteľnou priekopníčkou v prospech žien, športovkýň, LGBTQ komunity a ďalších", napísala na Twitteri Reese Witherspoon. Dokumentárny film sa bude zaoberať práve týmito témami, dodala herečka.



Witherspoonovej produkčná spoločnosť Hello Sunshine sa pri tomto projekte spojila s americkým novinárom Glennom Greenwaldom a producentkou Suzanne Gilbertovou, doplnila filmová hviezda.



Greenwald, investigatívny novinár a spoluzakladateľ internetovej spravodajskej stránky The Intercept, uviedol, že chce, aby film vyzdvihol sociálne a politické aktivity bývalej svetovej jednotky v ženskom tenise.



"Som týmto projektom nadšený. Plní sa mi sen: s Reese Witherspoon pracujem na filme o svojej hrdinke z detstva, jednej z najväčších priekopníčok 20. storočia Martine Navrátilovej," napísal na Twitteri Greenwald.



Greenwald (51) okrem toho, že zakladal webovú stránku The Intercept, je známy aj tým, že spolu s dokumentaristkou Laurou Poitrasovou zverejnil odhalenia informátora Edwarda Snowdena o americkej Národnej bezpečnostnej agentúre (NSA). Greenwald vyrastal ako homosexuál v konzervatívnej oblasti amerického štátu Florida.



Rodáčka z Prahy Navrátilová (61) je držiteľkou 18 titulov z grandslamových tenisových turnajov, a to v dvojhre žien. Z Československa, kde vládol totalitný režim, ušla v roku 1981 a čoskoro nato sa prihlásila k lesbickej orientácii. Dlhé roky je aktivistkou za práva homosexuálnych, bisexuálnych a transrodových ľudí, napísala v stredu tlačová agentúra DPA.