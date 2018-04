Relikvie svätej Rity, patrónky v ťažkých situáciách, sú na Slovensku

Život manželky a matky bol otrasený vraždou manžela, zabitého pre rodové spory. Rita odpustila všetkým tým, čo jej spôsobili bolesť.

Košice 27. apríla (TASR) - Relikvie svätej Rity z Cascie, ženy, ktorá odpustila vrahom svojho manžela, a zároveň patrónky v ťažkých a bezvýchodiskových situáciách, sú už na Slovensku. Slávnostná svätá omša s odovzdaním relikvií a relikviára sa uskutoční v piatok o 18.00 h v kostole svätej Rity v Košiciach. Informovala o tom Rehoľa svätého Augustína na Slovensku.



"Relikviár, ktorý ukrýva relikviu svätej Rity, je pripravený a dnes večer sa bude možné modliť v kostole svätej Rity. Pre tých, ktorí nemajú možnosť osobne sa zúčastniť programu, bude zo svätej omše realizovaný live stream cez stránku augustiniánov na Facebooku," uviedla rehoľa augustinánov.



Po prijatí delegácie z talianskeho mestečka Cascia košickým arcibiskupom a metropolitom Bernardom Boberom sa o 17.30 h začne ruženec svätej Rity a následne o 18.00 h svätá omša s odovzdaním relikvií a relikviára. Celebrovať ju bude emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč, koncelebrovať arcibiskup diecézy Spoleto-Norcia Renato Boccardo, do ktorej patrí Cascia. Svätú omšu bude možné sledovať cez live stream na FB augustiniánov.



Od 19.00 h do 23.00 h si budú môcť ľudia relikvie osobne uctiť v podzemnej kaplnke kostola.



V sobotu (28.4.) predpoludním v priestoroch starej radnice delegáciu z Talianska prijme vedenie mesta a o 11.00 h sa uskutoční stretnutie v kláštore augustiniánov, kde rehoľníci predstavia svoje aktivity a odznejú svedectvá účastníkov.



Nedeľňajšej (29.4.) svätej omši, ktorej súčasťou bude zapálenie sviece pokoja, bude predsedať arcibiskup Boccardo.



Svätá Rita sa narodila v roku 1381 v Roccaporene a zomrela 22. mája 1457. V šestnástich rokoch sa vydala za Pavla di Ferdinando Mancini, mladíka dobre založeného, ale hnevlivej povahy. Mali spolu dvoch synov.



Život manželky a matky bol otrasený vraždou manžela, zabitého pre rodové spory. Rita odpustila všetkým tým, čo jej spôsobili bolesť. Naopak synovia, ovplyvnení prostredím a rodinou, boli pohnutí k pomste. Matka, aby zabránila krutosti, žiadala od Boha radšej ich smrť, než aby sa poškvrnili krvou. Obaja zomreli pre chorobu v mladom veku.



Vdova Rita dokázala dosiahnuť uzmierenie pre obidve rodiny. Až potom mohla uskutočniť dávnu túžbu a vstúpiť do augustiánskeho kláštora sv. Márie Magdalény v Cascii. Žila tam 40 rokov, slúžiac Bohu a blížnym s ušľachtilou radosťou a pozornosťou voči ich ťažkostiam. Bola uctievaná ako svätá hneď po smrti. Rita bola uložená do skromnej truhly a kláštor sa hneď po pohrebných obradoch stal cieľom nepretržitého putovania veriacich. V roku 1628 ju vyhlásili za blahoslavenú a v roku 1900 za svätú.