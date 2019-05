Reštaurácia a vínotéka Selaví oslavuje sviatok sv. Urbana

Foto: Reštaurácia a vínotéka Selaví

Bratislava 23. mája (OTS) -Pri príležitosti sviatku sv. Urbana sú počas mesiaca máj organizované viaceré vinárske podujatia späté s rôznymi degustáciami. V priestoroch reštaurácie a vínotéky Selaví odštartuje event, v rámci ktorého majú hostia možnosť ochutnať 6-chodové degustačné menu zo sezónnych surovín, ktoré pre nich pripravuje uznávaný český šéfkuchár Jirka Zajíček spoločne so svojim tímom. Každý chod bude zároveň doplnený wine pairingom z rôznych viničných odrôd. O vínne párovanie sa spoločne so šéfkuchárom postará slovenské vinárstvo ViaJur. Do tajov tohto remesla zasvätí prítomných priamo technológ Michal Rigan.Gastronomické dobrodružstvo okorení aj Michael Szatmary, jedno z najväčších a najjagavejších mien na slovenskej stand-up comedy scéne. Počas večera predstaví svoj autorský špeciál o víne.Reštaurácia vínotéka Selaví sa môže pochváliť vlastným vinárstvom ViaJur, ktoré je postavené na silnom historickom odkaze rodu Pálffyovcov.hovorí PR špecialistka Selaví, Zuzana Antalová. Samotné vinárstvo sa nachádza v historických pivniciach Pálffyovského kaštieľa a vinohradmi vo Svätom Jure a v obci Farná.Sv. Urban bol pápež a mučeník. Za pápeža bol zvolený roku 222. Legenda hovorí, že sa pred prenasledovateľmi ukryl vo vinici, čo mu zachránilo život. Od tej doby je Sv. Urban patrónom vinárov, vinohradníkov, ale dokonca i debnárov. Sv. Urban zomrel mučeníckou smrťou v roku 230.Koncept Selaví prenesený z Tatranskej Lomnice úspešne funguje v uliciach hlavného mesta už niekoľko mesiacov. Kým pod Tatrami si návštevníci môžu vychutnať široké portfólio vín, lokálne šunky, údeniny alebo zakúpiť doplnkový tovar, bratislavské Selaví je obohatené o špičkovú gastronómiu s wine pairingom, a s výberom z viac ako 200 druhov vín. Filozofia Selaví Vás vtiahne až do 19. a začiatku 20. storočia, kedy si ľudia naplnili košíky dobrým jedlom, naložili ich do veteránov a vychutnávali si pokoj úplne iným štýlom, než je tomu dnes, v uponáhľanej dobe 21. storočia.vysvetľuje PR špecialistka Selaví Zuzana Antalová. Návštevníci majú v Selaví jednoducho možnosť zažiť znamenité zážitky, špičkovú kuchyňu, skvelé vína, uznávaných umelcov, hudobníkov či divadelníkov, predstavenia vinárov, ktorí svojím talentom vedia pravidelne všetkých nadchnúť.