Režisér Bebjak získal do Správy hviezdneho Johna Hannaha

Bratislava 12. apríla (TASR) - Režisér Peter Bebjak získal do pripravovaného filmu Správa škótskeho herca Johna Hannaha, známeho z filmov Múmia, Štyri svadby a jeden pohreb a seriálov Spartakus či Agenti S.H.I.E.L.D. V Bebjakovej novinke stvárni postavu Warrena. TASR o tom informoval Peter Gašparík z distribučnej spoločnosti Continental film.



"Na tretí večer konečne prišiel aj pán Warren, spojka medzinárodného Červeného kríža. Srdečne sa zvítal s Karolom a Valérom, tak toto sú teda tí dvaja, pozrel na právnika, čo vás obrali o pokojný spánok. Pán Warren je vysoký, na prvý pohľad sympatický človek. Karol a Valér vyrozumeli, že pán Warren sa zúčastnil na mnohých rokovaniach, ktoré zmiernili utrpenie tisícov ľudí. Že Medzinárodný Červený kríž považuje za armádu, ktorá bez zbraní krok za krokom vedie bojujúce strany, vlastne Nemcov, aby aspoň zhruba dodržiavali pravidlá tejto krutej hry," takto opísal Warrena v knihe Čo Dante nevidel jej autor Alfréd Wetzler, ktorého vo filme stvárňuje Noel Czuczor.



Úspešný filmový, televízny a divadelný herec John Hannah sa do povedomia diváckej verejnosti dostal kultovou postavou homosexuála Matthewa vo filme Štyri svadby a jeden pohreb. Filmoví fanúšikovia na Slovensku si ho pamätajú ako Jonathana, popleteného brata Rachel Weisz v trilógii Múmia a v poslednom období ho mohli na našich obrazovkách sledovať v seriáloch Agenti S.H.I.E.L.D. alebo Spartakus.



Čím je pre herca, ktorého poznajú diváci po celom svete, zaujímavá práca mimo domova? "Pracovať v inej krajine, v inej kultúre a s ľuďmi iných národností je vždy výnimočnou skúsenosťou. Znova a znova mi to pripomína, že napriek zrejmým odlišnostiam sme si vlastne veľmi podobní," hovorí John Hannah. A čo ho zaujalo na príbehu Wetzlera a Vrbu? "Keď sa vám dostane do rúk takýto skvelý scenár, uvedomíte si, čo máme spoločné s tými, ktorí tu boli pred nami a ktorých sila a odvaha sú pre nás aj dnes obrovskou inšpiráciou. O to viac, že v Európe, ktorá zažíva najdlhšie obdobie mieru a spolupráce v dejinách, sa opäť dvíha vlna nenávisti, rozdeľovania a strachu. Toto dielo je skutočne dôležité a som hrdý, že môžem prísť do Prahy a dať zo seba to najlepšie, aby som prispel k rozpovedaniu tohto príbehu," povedal.



Film Správa, ktorý už od novembra minulého roka nakrúca DNA Production a režisér Peter Bebjak, má premiéru naplánovanú na rok 2020. Rozpráva príbeh dvoch slovenských Židov - Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorým sa pred 75 rokmi, v apríli 1944 podarilo utiecť z pekla koncentračného tábora v Osvienčime a spísať správu o jeho fungovaní, ktorá napokon zachránila život takmer 200.000 maďarských Židov.