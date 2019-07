Režisér, herec a producent Sydney Pollack by mal 85 rokov

Svoju režisérsku kariéru Pollack odštartoval v 60. rokoch minulého storočia nakrúcaním televíznych seriálov, zároveň v tom istom období debutoval aj ako herec vo vojnovej dráme z roku 1962 War Hunt.

"Sydney zanechal náš svet o niečo lepším, robil o trochu lepšie filmy a dokonca trochu lepšie varil," komentoval Pollackovo dielo nemej známy a úspešný americký herec a režisér George Clooney.



Sydney Pollack sa narodil 1. júla 1934 v americkom meste Lafayette v rodine rusko-židovských prisťahovalcov. "Boli sme tam jediní Židia," povedal o niekoľko desaťročí neskôr, aby opísal situáciu, v ktorej sa nachádzala v tom čase jeho rodina.



Ako 17-ročný odišiel do New Yorku, kde absolvoval štúdium herectva na známej hereckej škole Neighborhood Playhouse, ktorú navštevovali napríklad dnes už legendárni herci Steve McQueen a Gregory Peck. Prvé herecké kroky urobil na Broadwayi.



Svoju režisérsku kariéru odštartoval v 60. rokoch minulého storočia nakrúcaním televíznych seriálov, zároveň v tom istom období debutoval aj ako filmový herec vo vojnovej dráme z roku 1962 War Hunt.



Medzi dvorných hercov Sydneyho Pollacka patril Robert Redford. Prvýkrát ho obsadil do thrilleru Tri dni kondora (Three Days of the Condor) z roku 1975. Hlavnú úlohu vo filme Bobby Deerfield zveril zasa Al Pacinovi. V Pollackovej snímke Absence of Malice (Bez zlého úmyslu, 1981) sa objavil Paul Newman.



V roku 1982 nakrútil dnes už legendárnu komédiu Tootsie, v ktorej sa Dustin Hoffman snaží v preoblečení za ženu získať filmovú rolu.



O tri rok neskôr sa podpísal pod ďalší úspešný film Spomienky na Afriku (Out of Africa, 1985), v ktorom sa v hlavných úlohách predstavili Robert Redford, Meryl Streepová a rakúsky herec Klaus Maria Brandauer. Snímka získala sedem Oscarov, vrátane ceny za najlepší film a réžiu.



Roberta Redforda obsadil aj do hlavnej úlohy v nasledujúcom filme z roku 1990 Havana. Išlo o ľúbostnú romancu na pozadí kubánskej revolúcie. Kritici však film označili za nevydarený remake Casablanky. Z neúspechu sa Pollack spamätal v roku 1993, kedy nakrútil celosvetovo úspešný kriminálny thriller The Firm (Firma) s Tomom Cruisom.



Ešte predtým Pollacka režisér Woody Allen obsadil do filmu Manželia a manželky (Husbands and Wives, 1992) a zahral si aj v snímke Roberta Altmana Hráč (The Player, 1992).



Svoje ďalšie filmy nakrúcal Sydney Pollack s veľkými prestávkami a so striedavým úspechom. V roku 1995 sa odhodlal na remake klasiky Billyho Wildera Sabrina. Ten sa však stal prepadákom a režisér prestal dostávať ponuky na ďalšie filmy, a tak sa spoza kamery opäť postavil pred ňu ako herec. Zahral si vo filme A Civil Action (Žaloba, 1998), ale aj v snímke Stanleyho Kubricka Eyes Wide Shut (1999), v dráme Michael Clayton (2007), alebo v komédii Made of Honor (Ako ukradnúť nevestu, 2008).



K režírovaniu sa vrátil v roku 1999, kedy nakrútil romantickú drámu Random Hearts (Náhodné stretnutie) s Harrisonom Fordom v hlavnej úlohe. Medzi jeho vydarené filmy patrí aj thriller The Interpreter (Tlmočníčka) z roku 2005, v ktorom v hlavnú postavu stvárnila Nicole Kidmanová.



Ako producent sa angažoval aj v nezávislej kinematografii, s kolegom Anthonym Minghellom založil spoločnosť Mirage Enterprises.



Sydney Pollack, tak trochu ironický intelektuál, akých v hollywoodskej továrni na sny nie je veľa, zomrel 26. mája 2008 vo veku 73 rokov.