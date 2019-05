Rivers of Babylon je vizionársky román, hodnotí Dado Nagy

Kniha Rivers of Babylon sa stala aj predlohou rovnomennej hry v SND. Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 4. mája (TASR) – Zásadná zmena v slovenskej spoločnosti po roku 1989 sa prejavila aj v literatúre. Otvorené hranice umožnili nielen voľné cestovanie po svete, ale aj nárast nezákonného obchodovania a rôznej kriminality.Túto činnosť bratislavského podsvetia opísal Peter Pišťanek v knižnom debute Rivers of Babylon (1991). Román vzbudil nebývalý čitateľský i kritický záujem nielen netradičným prostredím pre domácu literatúru, ale aj expresívnym jazykom zobrazujúcim reálne prostredie podvodníkov, prostitútok a špekulantov túžiacich po peniazoch a moci.na nedávnej bratislavskej prezentácii jej nového vydania vydavateľstvom Slovart ju predstavil knihomoľ Dado Nagy.uviedol herec a režisér Juraj Nvota. Obaja diskutéri Pišťanka (1960 – 2015) osobne poznali aj s ním spolupracovali.Čitateľ knihy sa dozvie o bežnom živote kšeftárov, podvodníkov, bývalých eštebákov a iných skorumpovaných "sviniach", ktorých cieľom bolo bez normálnej práce získať čo najviac peňazí a užívať si. Tiež ako sa dalo za jeden deň zarobiť takmer 100.000 korún, prečo zahraniční muži sem chodili za prostitútkami a iné zmeny v rodiacej sa demokratickej spoločnosti.Celý 320-stranový dej je príbeh nezamestnaného mladého dedinčana Rácza, ktorý sa z kuriča hotela stal jeho obávaným pánom a nakoniec zmanipulovanou dražbou aj majiteľom. Podobne i obchodného domu a iných dôležitých objektov v meste. Vytvoril súkromnú bezpečnostnú službu Sekuritatia, ktorá vyberala ochranné poplatky pred zničením butiku a iných súkromných prevádzok. Jeho ľudia boli schopní všetkého, aj niekoho zabiť. Rácz si získal i politické strany, tým i svojich ľudí do dôležitých funkcií. Stal sa vládcom mesta. Trefne to vyjadril jeho blízky poskok: Stavať sa proti veľkému Ráczovi, to je ako štekať na Mesiac, alebo ťahať sa za prsty s pánom Bohom.povedal pre TASR Nagy.Podľa neho autor románu Rivers of Babylon bol veľkým vizionárom toho, čo sa v 90. rokoch udeje. Dokázal tú realitu opísať neobyčajne hlboko a mnohorozmerne. Poznal prostredie bratislavských umeleckých i kriminálnych subkultúr. Bol kurič v kotolni, strážca niekoľkých parkovísk. Poznal všetky úrovne kriminálnej reality od drobných zlodejov, priekupníkov, cigánov, Balkáncov, prostitútky.dodal Nagy.