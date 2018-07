Robot Aurel slovenských stredoškolákov nás bude reprezentovať v Mexiku

Robot Aurel, s ktorým ide slovenský tím zabojovať o výhru, je už takmer hotový. Bude plniť úlohy v súťaži, ktorej tohtoročnou globálnou témou je výroba energie z obnoviteľných zdrojov.

Bratislava 4. júla (TASR) - Tím nadaných slovenských stredoškolákov je ďalším dôkazom toho, že Slovensko je krajinou mnohých mladých talentov. Pätica chlapcov už čoskoro bude reprezentovať Slovensko na ďalšom ročníku prestížnej medzinárodnej robotickej olympiády FIRST Global, ktorý sa uskutoční 15. – 18. augusta v Mexiko City. TASR o tom informovalo občianske združenie FIRST Global Slovakia.



Robot Aurel, s ktorým ide slovenský tím zabojovať o výhru, je už takmer hotový, úplne dokončený by mal byť v polovici júla. Bude plniť úlohy v súťaži, ktorej tohtoročnou globálnou témou je výroba energie z obnoviteľných zdrojov.



Každý rok sa mladí ľudia vo veku 15 až 18 rokov stretávajú, aby súťažili v konštrukcii, dizajne a programovaní robotov. Na olympiáde sa zúčastňujú študenti zo všetkých kútov sveta. Aj tento rok sa predstavia jednotlivé tímy z vyše 150 krajín, ktoré splnili podmienky účasti na celosvetovo druhej stredoškolskej robotickej olympiáde.



Zanietených mladých ľudí má súťaž viesť k tomu, aby prehlbovali svoj vzťah k vede a technike a aby si jednotlivé tímy zo všetkých kútov sveta vytvárali priateľstvá bez predsudkov a dokázali spolupracovať. Aj slovenský tím je zložený z ambicióznych stredoškolákov vybratých z celého Slovenska, ktorí sú nadšení pre techniku, robotiku a počítače a všetkých spája silný tímový duch.



V súčasnosti je robot vo fáze dokončovania, hotové je už aj druhé poschodie a tím už dostaval aj robotickú ruku, ktorá bude počas súťaže slúžiť na zdvíhanie kociek a panelov.



FIRST Global je olympiádou, ktorá dáva priestor robotom meniacim svet k lepšiemu. Súťažia v úlohách, ktoré sú v súlade s výzvami OSN, takže okrem medzinárodnej spolupráce je zameraná aj na globálne problémy. Témou a výzvou blížiaceho sa druhého ročníka sú "Energy Impact", teda dopady rôznych spôsobov výroby elektrickej energie na životné prostredie.