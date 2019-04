RTVS: O ocenenie na Festivale rozhlasovej hry sa uchádza 63 titulov

V štatúte Festivalu rozhlasovej hry sa uvádza, že súťažia všetky rozhlasové hry vyrobené za uplynulé dva roky, konkrétne od 9. júla 2017 do 31. januára 2019.

Bratislava 23. apríla (TASR) - RTVS a Trnavský samosprávny kraj pripravujú Festival rozhlasovej hry 2019, ktorý sa uskutoční 10. až 12. júna. Odborná porota hodnotí v týchto dňoch celkom 63 titulov v dvoch kategóriách, do 30 minút a nad 30 minút. Užší výber najúspešnejších hier, po desať v každej kategórii, zverejní 30. apríla. Víťazov v oboch kategóriách sa rozhlasová verejnosť dozvie 12. júna v Trnave.



„Nerobíme špeciálne nominácie, rozhlasové hry sa nemusia prihlasovať do súťaže. V štatúte Festivalu rozhlasovej hry sa uvádza, že súťažia všetky rozhlasové hry vyrobené za uplynulé dva roky, konkrétne od 9. júla 2017 do 31. januára 2019. Takže to, čo sme vyprodukovali u nás, v odbore vlastnej tvorby Slovenského rozhlasu či už v Bratislave, alebo kolegovia v Banskej Bystrici a Košiciach, všetko súťaží. Skôr bolo pre nás orieškom, ako ich vnútorne selektovať, pretože ťažko by sme hodnotili v jednej kategórii desaťminútovú miniatúru študentov scenáristiky a réžie Divadelnej fakulty VŠMU a rozsiahlu veľkú dvojhodinovú rozhlasovú hru. Po dlhých úvahách sme ich rozdelili na dve kategórie, rozhlasová hra do 30 minút a rozhlasová hra nad 30 minút,“ uviedla pre TASR vedúca odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková.



Všetky súťažné príspevky už poslucháči v rozhlasovom vysielaní počuli, budú tak mať možnosť porovnať si svoj názor na jednotlivé hry s názorom odbornej poroty. Tú tvoria režisér a umelecký šéf trnavského Divadla Jána Palárika Juraj Bielik, teatrologička Nadežda Lindovská, teatrológ Miron Pukan, šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák a spisovateľ a dramatik Pavol Rankov, ktorý je zároveň predsedom poroty. Ambasádorkou festivalu je herečka Emília Vášáryová.



„Pre nás bolo dôležité koncipovať porotu tak, aby v nej bol zastúpený čo najširší záber pohľadov. Máme v nej odborníkov teatrológov aj praktikov z rozhlasovej praxe. Porotcovia dostali na digitálnom nosiči všetky súťažné hry a dostatok času na to, aby si ich všetky vypočuli. Budú im prideľovať body od jeden po desať, z toho potom bude zostavená finálová desiatka v oboch kategóriách,“ dodala Belková.



Výsledok hlasovania poroty bude známy po 30. apríli. Ďalší osud finalistov po tomto rezultáte bude nasledovný: „Pre poslucháča bude najdôležitejšie, že všetky súťažné hry, nielen tie, ktoré budú v užšom výbere, sa odvysielajú vo vysielaní Rádia Devín. Ako sa bude blížiť dátum festivalu, tak Rádio Devín bude mať zmenenú programovú štruktúru, popoludňajšie a večerné sloty budú upravené tak, aby sa postupne všetky hry odvysielali. Ak niekto v pôvodnom vysielacom termíne hry nezachytil, tak si ich v tejto kolekcii bude môcť nájsť,“ spresnila Belková a doplnila: „Pripravujeme aj sprievodný program festivalu, bude veľmi bohatý a nebude koncipovaný len ako verejné počúvanie súťažných titulov, resp. titulov v užšom výbere. Budú to besedy s autormi, odborný seminár, koncerty aj dve divadelné predstavenia, pretože partnerom festivalu je aj Divadelná fakulta VŠMU. Záver festivalu a vyhlásenie výsledkov prinesie v živom vysielaní aj Rádio Slovensko a Rádio Devín.“