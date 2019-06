Ruská firma bude vyrábať klobásy pomenované po Stalinovi

Miestne noviny Golos pravdy, ktoré citovala stanica Slobodná Európa, v pondelok napísali, že spoločnosť spustí produkciu troch nových značiek klobás - Stalinove závety, Stalingrad a Soviet.

Šelanger 4. júna (TASR) - Ruská spoločnosť na spracovanie mäsa Zvenigovskij z mesta Šelanger v Marijskej republike oznámila, že čoskoro začne vyrábať klobásy pomenované po bývalom sovietskom diktátorovi Josifovi Stalinovi.



Názvy "nových klobás naznačujú, že budú delikátne", uvádza sa ďalej vo vyhlásení spoločnosti, ktorá však nespresnila, kedy sa nové výrobky dostanú do predaja.



Majiteľom spoločnosti Zvenigovskij je prvý tajomník výboru Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF) v Marijskej republike Ivan Kazankov, ktorý vlastní 99 percent akcií firmy.



V roku 2015 odhalili pred budovou tejto prevádzky tri metre vysokú sochu Stalina.



Počas vlády diktátora sa stali obeťami popráv, pracovných táborov a hladomorov spôsobených vynútenou kolektivizáciou milióny ľudí, pripomína Slobodná Európa.



Počas druhej svetovej vojny boli v bývalom Sovietskom zväze vysídlené celé etnické skupiny do Strednej Ázie. Kremeľ to vtedy považoval za kolektívny trest za kolaboráciu s nacistickým Nemeckom.