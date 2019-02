Rusko a USA podpísali zmluvu, ktorá umožní lety turistov do vesmíru

Let hneď dvoch vesmírnych turistov je naplánovaný do konca roku 2021. Presný termín zatiaľ nie je známy.

Moskva 19. februára (TASR) - Ruská vesmírna agentúra Roskosmos a americká spoločnosť Space Adventures podpísali v utorok zmluvu, ktorá umožní ďalším dvom vesmírnym turistom dostať sa na palubu Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Roskosmos.



"Ide o prvú zmluvu, ktorá umožní let do vesmíru amatérskym kozmonautom po desaťročí absencie turistov na palube ISS," napísal na Twitteri riaditeľ Roskosmosu Dmitrij Rogozin.



Let hneď dvoch vesmírnych turistov je naplánovaný do konca roku 2021. Presný termín zatiaľ nie je známy.



Americká firma Space Adventures, ktorá sa zameriava na vesmírnu turistiku, zorganizovala už osem súkromných letov do vesmíru. Prvý sa konal v roku 2001. Ako prvý turista letel do vesmíru Dennis Tito, za čo zaplatil 15 miliónov eur.