Ruth Soukupová radí, ako si upratať doma, v mysli aj v duši

Bratislava 29. marca (TASR) - Žijeme vo svete, ktorý nám ustavične hovorí, že potrebujeme pracovať viac, mať viac a byť väčší. Pritom zabúdame na staré známe porekadlo - Menej je niekedy viac. K tejto osvedčenej pravde sa v knižnej novinke Nad vecou vracia Ruth Soukupová, jedna z najznámejších amerických autoriek.



Soukupovej blogy čítajú milióny ľudí. Čitateľov priťahuje úprimnosťou, príbehmi a premyslenými praktickými radami ako nepodľahnúť kultúre večného stresu. Spisovateľka, ktorá má na svojom konte bestseller New York Times Lepšie žiť, menej míňať, poukazuje na to, že hromadíme čoraz viac vecí, dostávame čoraz viac emailov, reklamných letákov, zahŕňame deti hračkami, napĺňame zásuvky nepotrebnosťami a na skrinkách sa vŕšia čačky a spomienkové predmety. Výsledkom je, že žijeme vo frustrujúcom chaose, nielen doma, ale aj v mysli a v duši.



Ruth vyzýva čitateľov, aby sa zahľadeli na každú jednu vec a položili si otázku, či ju naozaj potrebujú. Potom by už nemali žiť v chaotickom neporiadku. Radí, ako sa neutopiť v mori informácií, ako si pestovať skutočné priateľstvá a najmä ako nájsť rovnováhu v rozháranom svete.



Ruth Soukupová je zakladateľkou blogu LivingWellSpendingLess.com, ktorý patrí medzi najprominentnejšie v oblasti životného štýlu a osobných financií. Mesačne ho navštívi viac než milión čitateľov. Autorka sa s nadšením a láskou venuje svojej rodine a vytváraniu šťastného a zmysluplného domova. Je matkou dvoch dcér, spolu s rodinou žije na Floride.



Knižnú novinku Nad vecou vydal Tatran. TASR za vydavateľstvo informovala Lucia Mládeková.