S. Arábia obhajuje aplikáciu, ktorá umožňuje mužom sledovať príbuzné

Jej kritici tvrdia, že aplikácia umožňuje zneužívanie žien a dievčat tým, že dovoľuje mužom sledovať ich pohyb.

Rijád 17. februára (TASR) - Saudská Arábia v sobotu obhajovala mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje mužom kráľovstva sledovať ich ženské príbuzné po tom, ako ľudskoprávne skupiny a americký zákonodarca kritizovali technologické giganty Apple a Google za to, že takúto aplikáciu ponúkajú. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Podľa saudskoarabského ministerstva vnútra aplikácia Absher poskytuje služby "všetkým členom spoločnosti....vrátane žien, starých ľudí a ľudí so špeciálnymi potrebami".



Bezplatná aplikácia je k dispozícii pre smartfóny Android a Apple a umožňuje ich užívateľom obnovovať pasy, víza a uľahčuje rôzne iné elektronické služby. Jej kritici však tvrdia, že aplikácia umožňuje zneužívanie žien a dievčat tým, že dovoľuje mužom sledovať ich pohyb.



Americký senátor Ron Wyden vyzval na Twitteri spoločnosti Apple a Google, aby odstránili túto aplikáciu, pretože "podporuje nelegálne praktiky voči ženám". Riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook povedal, že nepočul o tejto aplikácii, ale "že sa na to pozrie".



Podľa saudskoarabského práva si môžu ženy obnoviť si pas alebo opustiť krajinu len so súhlasom manžela alebo blízkeho príbuzného - muža.