Priezvisko Ondo-Eštok je spojené s dolnozemplínskou obcou Bracovce

Bracovce 17. júna (TASR) - Priezvisko Ondo-Eštok je typické pre obec Bracovce v okrese Michalovce, kde žije na Slovensku najviac jeho nositeľov. Nezvyčajné je zloženou podobou s pomlčkou a skladá sa z dvoch častí, ktoré vznikli z krstného mena Ondrej (Ondo) a z maďarskej podoby mena Štefan – István (Eštok).



„O vzniku toho priezviska sa u nás v rodine traduje, že v dedine bolo veľa Ondových a Eštokových, a aby sa nejako rozlíšili, tak sa u niektorých tie priezviská spojili,“ priblížila pre TASR rodáčka z Bracoviec Andrea Štefanová, rodená Ondo-Eštoková.



V Bracovciach žije s týmto priezviskom v súčasnosti viac ako 30 ľudí. Tí, ktorí sa v minulosti odsťahovali, ho šírili do ďalších kútov krajiny. Ak sa niekto, kto sa takto volá, narodil inde, je veľká pravdepodobnosť, že má po predkoch korene práve v tejto dedine ležiacej uprostred Ondavskej roviny. „Aj moja babka bola Ondo-Eštoková a brala si deda Ondo-Eštoka, neboli pokrvní príbuzní, ale nejaká vzdialená rodinná väzba medzi nimi zrejme bola. Vôbec na Slovensku asi nepoznám človeka s rovnakým priezviskom, ktorý by nebol aspoň cez vzdialenú líniu môj príbuzný,“ priblížila Andrea.



Z vlastnej skúsenosti vie, že táto zložená podoba priezviska s pomlčkou nesie v živote aj rôzne komplikácie. Najmä jeho ženské nositeľky musia vysvetľovať, ako sa píše a skloňuje, pri vypĺňaní formulárov im niekedy nestačí počet znakov pre meno. Sobášom a prevzatím priezviska po manželovi si Andrea tento problém vyriešila. Platiť by pritom u nej mohlo staré latinské príslovie „Nomen est omen“ (Meno je znamenie), keďže meno Štefan v novom priezvisku mala v podobe Eštok už predtým.