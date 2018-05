TASR prinesie v júni sériu reportáží o priezviskách na Slovensku

TASR prináša prehľad vydávania reportáží v júni 2018 o priezviskách na Slovensku:



1. júna: Priezviská sa na území Slovenska začali povinne používať od roku 1786



3. júna: Varcholovcov zo severovýchodu Slovenska zviditeľnil kráľ popartu



4. júna: Nositeľov priezviska Ďureje možno nájsť aj v Taliansku



5. júna: Pre Gemer-Malohont sú typické priezviská, ktoré vznikli podľa remesiel



6. júna: V osade Rúbanka pri M. D. Lúke sa vyskytuje len 14 priezvisk



7. júna: Korene dominantného priezviska Čelko siahajú až do roku 1339



8. júna: Priezviská odvodené od slovenských obcí, sú v maďarskom Tótkomlósi stále živé



10. júna: V obciach Hauerlandu sa vyskytujú nemecké priezviská aj dnes



11. júna: Rusínske priezviská v Helcmanovciach



12. júna: Keď sa predstavil do telefónu Ján Orgován, doberali si ho, či je to kvetinárstvo



13. júna: Mnohé nemecké priezviská po 2. svetovej vojne pomaďarčili a poslovenčili



14. júna: Priezvisko Bulla sa do Alekšiniec dostalo z Oravy



15. júna: O Slovákoch s priezviskom končiacim –ič sa traduje, že majú chorvátske korene



17. júna: Ondo-Eštók z Bracoviec



18. júna: Najčastejšie priezviská v Bratislave



19. júna: V rodisku Jonáša Záborského je stále tretina obyvateľov Záborských



20. júna: Jedno z najrozšírenejších priezvisk na Liptove – Veselovský, pochádza z Oravy



21. júna: Za rôznorodosťou priezvisk v obci sú zrejme aktivity rodu Stummerovcov



22. júna: Mesíkovci ovládajú Selce



24. júna: Na kopaniciach žijú potomkovia husitov



25. júna: Hanlivé priezvisko sa dá vždy zmeniť

Bratislava 31. mája (TASR) – Pestrosť slovenského jazyka, zvučnosť nárečí, tradície, zamestnanie, ale aj povaha osobnosti, vzhľad či charakter, to všetko sa podpísalo pod vznik priezvisk. Keď už nestačili na identifikáciu ľudí len krstné mená a miesto pôvodu, začali sa pridávať k menám prezývky či priezviská. Dnes si pri množstve ľudí, ktorí žijú na Zemi, ani nevieme predstaviť svet bez nich.Slovensko je výnimočné množstvom a pestrosťou priezvisk. Mnohé sú všedné, iné výnimočné, niektoré dokonca až absurdné. V spoločenstve ľudí je však dôležité, kto bol nositeľom mena a ako sa správal. Redaktori Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v priebehu mesiaca jún čitateľa prevedú po našej krajine a v rámci rubriky Seriál, predstavia zaujímavé skutočnosti o pôvode priezvisk a ich nositeľoch.