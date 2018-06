SERIÁL: Varcholovcov zo severovýchodu SR zviditeľnil kráľ popartu

K zmene umelcovho pôvodného priezviska došlo pre chybu istého média, ktoré pod jeho kresbu uviedlo meno nie Andy Warhola, ale Andy Warhol.

Medzilaborce/Humenné 3. júna (TASR) – Varcholovcov zo severovýchodu Slovenska zviditeľnil kráľ popartu. Jeho rodičia Andrej a Júlia, rodená Zavacká, emigrovali z obce Miková v okrese Stropkov do Spojených štátov amerických, kde sa začala umelecká kariéra Andyho Warhola, ktorého dnes pod týmto menom pozná celý svet.



Ako došlo k zmene jeho pôvodného priezviska, pre TASR vysvetlil zakladateľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach Michal Bycko. „Bola to chyba istého média, ktoré pod Andyho kresbu uviedlo meno nie Andy Warhola, ale Andy Warhol,“ priblížil s tým, že svetoznámy umelec to neriešil a začal používať túto skrátenú verziu. Jeho bratia John a Paul, rovnako aj ich rodičia, si ponechali priezvisko Warhola, teda Varchola. Podľa jeho ďalších slov priamych príbuzných kráľa popartu už na Slovenku niet. „Najbližší sú už iba v USA, no je to široko rozvetvené priezvisko,“ poznamenal.



Spomenul, že aj jeho kontaktovali viacerí menovci, aby si overili možné príbuzenské vzťahy so svetoznámym umelcom, ale ani raz sa nepotvrdili. „Warholovci v USA mali svoj rodinný rozmer celkom slušne zdokumentovaný. Často boli nervózni, keď ich kontaktovali 'príbuzní', ale oni svoj rodokmeň Varcholovcov a Zavackých dobre poznali,“ zdôraznil Bycko. K menu kráľa popartu sa podľa jeho ďalších slov nie všetci 'Varholovci' stavajú úprimne. „Do roku vzniku MMUAW sa o tom vôbec nehovorilo. Ale poznám ľudí s priezviskom Varchola a sú to skutočne talentovaní ľudia aj výtvarníci,“ dodal.



Umelkyňu Zoru Varcholovú, za slobodna Solejovú z Humenného síce Andy Warhol vo výbere profesie neovplyvnil, výtvarnému umeniu sa však až do súčasnosti venuje od základnej školy. „Aj keď môj otec pochádzal zo severovýchodnej oblasti, ľudovo nazývanej 'Rusnaky', z dedinky Vyšné Čabiny, ktoré sú neďaleko Mikovej,“ poznamenala.



Spojitosť svojho súčasného priezviska s kráľom popartu si uvedomuje odvtedy, odkedy ho používa. „A práve pre to som sa na to tešila. Veď mi to v mojej profesionálnej umeleckej ceste mohlo len pomôcť,“ podotkla. „Pre mňa to je záväzok a výzva maľovať tak, aby sa ani Warhol nemusel za svoju krajanku a menovkyňu hanbiť,“ zdôraznila. Spomenula, že túto spojitosť jej naposledy pripomenul jeden bratislavský policajt. Humenčanka Alexandra Harvanová, rodená Varcholová, ktorá sa venuje literatúre a knihám, cítila vplyv slávneho umelca hlavne v čase, keď vyrastala. „Ale viac ako na mňa, mal vplyv na môjho otca, pretože moji starí rodičia pochádzajú z Mikovej. Obidvaja sa tam narodili a máme aj nejaké veľmi vzdialené väzby na rodičov Andyho Warhola,“ spomenula s tým, že jej otec dlhodobo zbieral publikácie o tomto umelcovi a venoval sa aj výtvarnému umeniu. „Doma sme tým žili,“ poznamenala.



V detstve súvislosť svojho priezviska s kráľom popartu nepociťovala, pamätá si však na príhodu z prijímacích skúšok na žurnalistiku. „V komisii sa ma opýtali, keďže som z východu a volám sa Varcholová, či viem, kto je to Andy Warhol. Trafili mi na nôtu, čiže som začala rozprávať siahodlhé litánie a museli ma zastaviť. Ale neprezradila som, aká je tam spojitosť,“ povedala s úsmevom.