Školáci so sexuálnou skúsenosťou si myslia, že prišla v správny čas

Bratislava 4. augusta (TASR) – Pätnásťroční školáci a školáčky s prvou sexuálnou skúsenosťou si myslia, že prišla v správny čas. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC). Národnú správu vypovedajúcu o aktuálnych výsledkoch zdravia a životného štýlu žiakov na Slovensku prezentovali nedávno viacerí odborníci na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"Najčastejšou odpoveďou 15-ročných školákov bolo, že ich prvý sexuálny styk sa udial v pravý čas. Uviedlo to 36 percent chlapcov a 28 percent dievčat," povedal jeden z autorov štúdie Peter Kolarčik z Ústavu psychológie zdravia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.



Minimum dievčat (dve percentá) a pätina chlapcov (23 percent) by chcelo, aby sa to stalo skôr. Tretina dievčat (33 percent) a 16 percent chlapcov by chcelo, aby sa to stalo neskôr.



Tri percentá chlapcov a 12 percent dievčat uviedlo, že v skutočnosti nechcelo, aby k tejto skúsenosti došlo. Štvrtina dievčat a pätina chlapcov o prvej sexuálnej skúsenosti neuvažovala.



Pred neželaným otehotnením sa mladiství najčastejšie chránia kondómom, druhou najčastejšou metódou bolo používanie hormonálnej antikoncepcie.



Skúsenosť s pohlavným stykom priznalo 11 percent dievčat a 17 percent chlapcov vo veku 15 rokov.