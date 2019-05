Zlatým Amosom 2019 je Petra Kubičková

Titul Zlatá škola a odmenu tisíc eur získala Základná škola Žitavská z Bratislavy.

Pezinok 6. mája (TASR) - Titulom Zlatý Amos 2019 sa od nedele 5. mája hrdí učiteľka prvého stupňa Petra Kubičková zo Žiliny. Putovnú cenu - kráľovské insígnie, žezlo a korunu, jej odovzdal v Dome kultúry v Pezinku, kde sa konalo finále ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Slovenska, minuloročný víťaz Ján Gáll z Košíc.



V troch disciplínach súťažilo šesť pedagógov, ktorí sa do finále museli prebojovať cez regionálne kolá a semifinále. Žiakov finalistov ešte pred samotnou súťažou čakalo nahratie vtipnej videovizitky, v ktorej predstavili svojho učiteľa. Druhým súťažným kolom bola voľná disciplína – Svetoví skladatelia v rôznych žánroch. Úlohou učiteľov bolo pripraviť si so svojimi žiakmi program trvajúci dve minúty, kde hlavnú úlohu hral učiteľ. Žánre boli pre každého súťažiaceho iné a náhodne vyžrebované. Tretie kolo pozostávalo z vtipných otázok malých školákov zo Základnej školy v Kechneci.



Titul Zlatá škola a odmenu tisíc eur získala Základná škola Žitavská z Bratislavy. Špeciálnu cenu zakladateľa ankety – Cenu Jána Gašperana, ktorú vyberala 13-členná detská porota, šek v hodnote tisíc eur, si z Pezinka odniesol učiteľ Jozef Matejovič.



Titul Amos sympaťák získala Eva Krabáčová, o jej víťazstve rozhodovala verejnosť v internetovom hlasovaní. Organizátori udelili ocenenie aj v kategórii Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať, Naj učiteľ národnostných menšín a Učiteľ bez predsudkov.



Na slávnostnom večere sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, primátor mesta Pezinok Igor Hianik a ďalší hostia.



Tvárou ankety je Igor Timko zo skupiny No Name, ktorý sa každoročne ako člen poroty zúčastňuje na jej finále. V programe vystúpili aj speváčky Aneta Hollá, Veronka Rabada, Daša Kostovčík. Slávnostný galaprogram a finále moderovala Adela Vinczeová.



Tento rok sa konal 13. ročník súťaže a Naj ankety o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku Zlatý Amos. Za uplynulých 12 rokov organizátori ocenili viac ako 90 učiteľov z celého Slovenska. "Do ankety Zlatý Amos sa počas jej trvania zapojilo viac ako 40.000 žiakov, 551 základných a stredných škôl, dostali sme 693 učiteľských nominácií. Učiteľom, žiakom a školám zapojených do našej ankety sme odovzdali viac ako 101.000 eur," povedala pre TASR riaditeľka ankety Zlatý Amos Renáta Vadásyová.



Hlavný organizátor ankety Zlatý Amos je OZ ADEVYK, hlavný partner je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.