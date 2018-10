NOVÝ REKORD: Škótka obišla svet na bicykli za 125 dní

Počas svojej cesty prešla vyše 29 000 kilometrov, 14 krajín a štyri kontinenty.

Berlín 19. októbra (TASR) - Škótka Jenny Grahamová sa vo štvrtok večer vrátila z cesty okolo sveta, ktorú absolvovala na bicykli za 125 dní. Svojím príchodom na berlínske námestie Pariser Platz tak prekonala starý rekord stanovený na 144 dní a zabezpečila si miesto v Guinnessovej knihe rekordov. S odvolaním sa na britské veľvyslanectvo v Berlíne o tom informovala agentúra DPA.



"Je to neuveriteľný pocit. Jeden a pol roka som žila len pre toto. Dokazuje to, že my ženy dokážeme viac ako si myslíme," povedala 38-ročná Grahamová, ktorá pochádza zo škótskeho mesta Inverness.



Okrem rodiny a priateľov privítal Škótku v cieli aj britský veľvyslanec v Nemecku Sir Sebastian Wood. "Grahamová stelesňuje ozajstného športového ducha a vytrvalosť. Skutočnosť, že si ako začiatočný a konečný bod svojej cesty vybrala Berlín, demonštruje nadšenie, ktoré pre toto mesto pociťujú predovšetkým mladí Briti," povedal Wood.



Škótka sa na svoju cyklojazdu vydala 16. júna a prešla počas nej vyše 29 000 kilometrov, 14 krajín a štyri kontinenty.