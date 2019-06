Skupina No Name prichádza s novým kresleným klipom k piesni Všetko

Naše vesmírne putovanie bližšie neurčenou galaxiou a návštevy sci-fi planét sú vlastne animácie, ktoré nás obrazovo sprevádzajú na našich koncertoch už vyše dvoch rokov, hovorí líder skupiny I. Timko.

Bratislava 12. júna (TASR) - Skupina No Name uzatvára 22 rokov na hudobnej scéne novým kresleným klipom. Obrazovú podobu dostala skladba Všetko z úspešného albumu S láskou. Ponúka vesmírny príbeh s No Name kozmonautmi, ktorí štartujú z vlastného kozmodrómu v Košiciach. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Naše vesmírne putovanie bližšie neurčenou galaxiou a návštevy sci-fi planét sú vlastne animácie, ktoré nás obrazovo sprevádzajú na našich koncertoch už vyše dvoch rokov. Sú to všetko výjavy, zobrazenia našich textov, ktoré Patrik Pašš zasadil do vesmíru. S tým, že sme naše doterajšie kapelové pôsobenie definovali ako pozitívnu misiu, keď sme hudbou osídľovali vesmír,“ vysvetľuje líder skupiny Igor Timko.



V klipe si zahrala kompletná pôvodná zostava kapely Igor Timko (spev), Dušan Timko (gitara), Ivan Timko (bicie), Roman Timko (gitara), Zoli Šallai (klávesy) a Viliam Gutray (basgitara).



„Aj sme sa nasmiali, predsa len nie každý deň sa uvidíš v skafandri. Niektoré momenty sú veľmi silné, iné je zase ťažko konkretizovať, chceli sme hlavne, aby obrazy v sebe niesli posolstvá, emóciu, náboj. Nie sme zástancami toho, že všetko treba vysvetľovať. Ako správni lokálpatrioti sme našim rodným Košiciam dopriali aj vlastný kozmodróm, z ktorého štartuje naša kozmická loď. Pozornému divákovi neujde, že hneď po štarte je v náznaku vykreslený Dóm Sv. Alžbety v horizonte planéty,“ dodáva Timko.







Skladba Všetko pochádza z albumu S Láskou, jej autormi sú Roman Timko, Dušan Timko, Igor Timko a Zoli Šallai. Videoklip je vlastne poetickým vyjadrením ostatných 22 rokov kapely.



„Keďže sa s naším pôvodným basgitaristom Viliamom 'pódiovo' lúčime, napadla nám práve takáto jedinečná forma ukončenia spolupráce a poďakovanie za spoločnú misiu. Prežili sme nádherné obdobie, k dnešnému dňu takmer 2000 živých koncertov. Predsa len, ak sa chcete poďakovať za celú tú dobu jednému zo spoluzakladateľov, pýta si to spôsob, ktorý nie je bežný. Vymazať si telefónne číslo dokáže každý. S Viliamom sa lúčime iba v rámci pódia. Opúšťa pozíciu basáka, nie však No Name. Spolupracuje s nami ďalej, sú to však aktivity a činnosti, ktoré sa netýkajú priamo koncertovania,“ doplnil Igor Timko.



Kapela No Name pokračuje ďalej s novým basgitaristom Martinom Gašparom, ktorého si kapela prizvala na nedávno ukončené akustické turné. Z dôvodu nabitého kalendára však teraz nemohol, a tak vyskúšala aj Pavla Jakaba, bývalého basgitaristu kapely Nocadeň. Timkovci teraz finalizujú audiozáznam z turné, ktoré vydajú ako 2CD.