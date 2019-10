Skupina Peter Bič Project vydáva nový singel, videoklip aj album

Bratislava 22. októbra (TASR) - Po úspešných singloch Nedívaj sa tak, Z výšky a Láva prichádza skupina Peter Bič Project s ďalším singlom Čoskoro. Kapela k menu vydáva aj videoklip, nakrúcal sa v exteriéroch neďaleko Bratislavy, režisérsky sa oň postaral Martin Hudák, námet a scenár napísal Peter Bič. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Bolo to príjemné natáčanie i navzdory počasiu. Niekoľko dní predtým aj potom bolo nádherné slnečné počasie, iba v deň nášho natáčania bolo celý deň pod mrakom a mrholilo,“ konštatuje Peter Bič. „Ale vlastne, tak to malo byť. Tak ako v skladbe, pri natáčaní, ale aj v živote. Človek si musí v živote prejsť to svoje. Aj hrabnúť rukou na dno, a navzdory všetkým útrapám, nástrahám sa posúvať ďalej, no ten úsmev sa na konci objaví. Niekedy si aj len povedať, že čoskoro, pod modrou oblohou, z vrabca bude orol.“







Speváčka Viktória dodáva: „Musím povedať, že z nápadu na tento klip som bola nadšená hneď, ako ho Peter vymyslel a natáčanie som si veľmi užila. Aj keď až tak jednoduché to nebolo, v ľahkých šatách, občas chladný dážď, miestami vajíčka na hlave, či víno alebo šľahačka, čo nakoniec na mne pristáli. Ale, všetko sa dá nakoniec zvládnuť a ustáť. Takže v konečnom dôsledku som rada, že mám túto skúsenosť.“



„Rozhodli sme sa, že všetko uvedieme do života v jeden deň, singel, videoklip aj album,“ uviedol Peter Bič.



Novinkový album dostal názov Labyrint a ponúka deväť piesní, sú nimi Čoskoro, Láva, So mnou sa hráš, Nedívaj sa tak, Stoj, Šťastie, Z výšky, Labyrint a Tichá pieseň.



„Labyrint je pre nás veľmi osobný album. Pre každého z nás. Je celý v slovenčine, je v novej zostave a ešte nebol ani na svete a tri skladby si už našli cestu k svojim poslucháčom. Sme naozaj veľmi radi, že je tu, je to pre nás také znamenie, že sme našli cestu z labyrintu von aj my. Verím, že aj ďalšie skladby z neho sa budú páčiť ako tie predchádzajúce,“ uzatvára Peter Bič.