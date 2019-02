Skupina Queen vystúpi na udeľovaní Oscarov

Film Bohemian Rhapsody, pomenovaný po najväčšom hite kapely Queen, zarobil už celosvetovo viac než 854 miliónov dolárov, čím sa stal komerčne najúspešnejšou hudobnou životopisnou snímkou v dejinách.

Londýn 19. februára (TASR) - Britská rocková skupina Queen vystúpi naživo na slávnostnom odovzdávaní filmových cien Oscar, ktoré sa bude konať v nedeľu v americkom Hollywoode.



Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) to podľa denníka The Independent oznámila v pondelok na Twitteri. Pozvanie prichádza po kasovom úspechu životopisného filmu Bohemian Rhapsody, ktorý zachytáva príbeh zosnulého frontmana tejto formácie Freddieho Mercuryho. Film je nominovaný v piatich kategóriách.



Skupinu Queen momentálne tvoria oficiálne iba dvaja členovia - Brian May a Roger Taylor. V úlohe speváka sa predstaví Adam Lambert, s ktorým skupina už spolupracovala na koncertných vystúpeniach.



Bezprostredne nebolo známe, aké skladby skupina zahrá, ani to, v akom čase sa objaví na pódiu. Tohtoročné udeľovanie Oscarov bude po prvý raz za uplynulých 30 rokov bez moderátora.



Bohemian Rhapsody je nominovaný v kategóriách najlepší film, najlepší herec, najlepší strih zvuku, najlepšia mixáž zvuku a najlepší strih. Mercury, ktorého v predmetnom filme stvárňuje nominovaný Rami Malek, zomrel v roku 1991 na AIDS.