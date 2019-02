Slováci sa zjednocujú v modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi

Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi slávia veriaci na celom svete 8. februára, v deň liturgickej spomienky na svätú Jozefínu Bakhitu, rehoľníčku a bývalú otrokyňu zo Sudánu.

Bratislava 8. februára (TASR) - Do Medzinárodného dňa modlitieb a povedomia o obchodovaní s ľuďmi sa tento týždeň zapájajú veriaci po celom Slovensku. Celosvetovú iniciatívu začiatkom februára rozširuje u nás už piaty rok Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá sa snaží poukázať na to, že fenomén otroctva sa týka aj Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa SKCH Sylvia Hamadejová.



Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi slávia veriaci na celom svete 8. februára, v deň liturgickej spomienky na svätú Jozefínu Bakhitu, rehoľníčku a bývalú otrokyňu zo Sudánu. "Práve v týždni sviatku černošskej svätice sa veriaci modlia za obete obchodovania s ľuďmi aj za ukončenie novodobého otroctva," priblížila Hamadejová.



SKCH pripravila koncept a každý rok ponúka na zorganizovanie vlastnej modlitby kdekoľvek na Slovensku aj materiály. Podľa Anny Bartošovej z projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi SKCH záujem vo farnostiach či spoločenstvách o túto akciu rastie. "Minulý rok sa zapojilo vyše 30 farností, tento rok je to ešte viac, zapojili sa dokonca aj skauti a jednotlivci, ktorí sa majú záujem modliť v rámci svojich rodín," povedala Bartošová. Veriaci iniciujú spoločné zamyslenia sa a modlitby za vykorisťované slovenské ženy, mužov a deti tento rok napríklad v Trnave, Žiline, Zákamennom, Čiernom Balogu, Čimhovej, Prešove či Humennom.



Podľa projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi pribudne na Slovensku každý rok 30 nových obetí.



Pri tejto príležitosti sa vo štvrtok od 19.00 h v Bratislave v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitba posvätného ruženca za obete obchodovania s ľuďmi. V piatok 8. februára sa bude v Kostole sv. Štefana v Bratislave od 19.00 h na tento účel slúžiť svätá omša spojená s modlitbami.