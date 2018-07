Slovák pracuje pre LinkedIn v Kalifornii. Papier zo školy mu nechýba

Domnieva sa, že presadiť sa za morom určite nie je ľahké.

Pittsburgh/Bratislava 20. júla (TASR) – Na Slovensku by mali mať v profesionálnej oblasti čoskoro prednosť zručnosti a skúsenosti pred "obyčajným papierom" zo školy. Verí v to Michal Vaško, ktorý pracuje v Kalifornii ako produktový dizajnér v spoločnosti LinkedIn. Pre TASR to uviedol vo štvrtok.



Do Spojených štátov prišiel Vaško v roku 2014 z Londýna, kde žil osem rokov. "Som samouk. Nevyštudoval som žiadnu univerzitu ani na Slovensku, ani vo Veľkej Británii a v Amerike. Pred pár rokmi som však vyskúšal Stanfordskú univerzitu, kde som pár mesiacov pobudol na dizajnovom kurze. Bol som zvedavý, čo mi môže škola po desiatich rokoch skúseností v reálnom živote ponúknuť," spresnil.



Bola to pre neho veľmi príjemná skúsenosť, avšak keď si uvedomí, že pred desiatimi rokmi neexistoval ani mobilný telefón, na ktorý v súčasnosti s tímom vytvára produkty, nepociťuje žiadny hendikep. "Pracujeme na jednom z B2B (business-to-business) enterprise riešení pre predajcov po celom svete," spresnil Slovák žijúci v Kalifornii.



V tejto časti sveta by veľmi rád zostal, aj keď pripúšťa, že všetko ešte môže byť inak. "Slnko, oceán a príroda mi tu učarovali. Čo sa týka profesionálneho života, určite by som rád vyskúšal prácu na nových produktoch," priznal.



Domnieva sa, že presadiť sa za morom určite nie je ľahké. "Je potrebné si zdravo veriť, ale zároveň byť skromný a neustále sa posúvať vpred," uzavrel.



osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová