TECHNOLOGICKÝ MÍĽNIK: Slovák vymyslel čip, schopný simulovať mozog

Bratislava 17. mája (TASR) - Tím pod vedením Slováka Radoslava Daniláka v Sillicon Valley vytvoril čip, ktorý by mohol byť schopný už v roku 2020 zvládnuť simuláciu kapacity ľudského mozgu v reálnom čase. Predtým sa očakávalo, že tento míľnik technológia dosiahne až o desať rokov. Tento čip zároveň spotrebuje desaťkrát menej energie a mohol by sa stať prvým "európskym čipom". Danilákova spoločnosť Tachyum ho predstavila na bezpečnostnom fóre GLOBSEC 2018.



"Dizajn čipu pochádza z Európy, v tíme máme najmä Slovákov," povedal pre TASR jeden z manažérov spoločnosti Juraj Pavlovic. Osobne by bol rád, ak by sa vyrábal na Slovensku, pravdepodobne to však z ekonomických dôvodov nebude možné. Čip sa podľa jeho slov bude zrejme vyrábať na Taiwane, ktorý produkuje čipy aj pre Nvidiu alebo Qualcomm. "Nezáleží však na tom, kde sa čip vyrába, dizajn je európsky," zdôraznil Pavlovic.



Danilák na tlačovej konferencii vyzdvihol energetickú úspornosť čipu. "V súčasnosti globálne datacentrá spotrebujú o 40 percent viac energie než celé Spojené kráľovstvo a táto spotreba sa každých päť rokov zdvojnásobuje," poznamenal. Energetická náročnosť čipov limituje aj ďalší vývoj v oblasti informačných technológií - napríklad umelú inteligenciu.