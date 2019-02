SLOVENČINA: Ako je to s tým jednaním?

Krátky slovník slovenského jazyka hovorí, že nezvratný tvar slovesa jednať je nesprávny. Používame ho nesprávne vtedy, keď hovoríme o tom, že o niečom rokujeme, diskutujeme.

Bratislava 26. februára (TASR) - Jednať sa, zvratné sloveso, správne používame v slovenčine len vtedy, keď sa dohovárame o nejakej cene pri kúpe či predaji nejakého tovaru – jednať sa na trhu, jednať sa o cene bytu, jednať sa o kúpnej cene,... Toto je jediný prípad, keď používame sloveso jednať sa.



Nepoužívame ho ani vtedy, keď hovoríme o tom, že niečo robíme, konáme: Treba správne jednať. Správne: Treba správne konať. A napokon, tretí nesprávny spôsob je vtedy, keď sloveso jednať používame pri nahradení slovies zaobchádzať, vychádzať s niekým: Nevie jednať s druhými. Správne: Nevie vychádzať s druhými.



Často môžeme počuť, že niekto povie: jedná sa o to. Je nesprávne povedať: Jedná sa o túto skutočnosť. Jedná sa o to, že neviem, čo robiť. Jedná sa o určitý problém, ktorý treba riešiť. Namiesto toho je správne použiť sloveso ísť: Ide o túto skutočnosť. Ide o to, že neviem, čo robiť. Ide o určitý problém, ktorý treba riešiť.