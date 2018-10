SLOVENČINA: Prečo mi moderný čechizmus nemôže prísť slovenský?

Často sa stretávame s výrazmi typu: príde mi to ako amaterizmus; príde mi to od nich ľahkovážne a nezodpovedné; príde mi naozaj zaujímavé, že...;

Bratislava 4. októbra (TASR) - V posledných rokoch sa čoraz väčšmi v bežnej slovenčine (nielen hovorovej) udomácňuje spojenie „príde mi“ vo význame pripadá mi, zdá sa mi. Nie je správne.



Napriek tomu sa často stretávame s výrazmi typu: príde mi to ako amaterizmus; príde mi to od nich ľahkovážne a nezodpovedné; príde mi naozaj zaujímavé, že...; príde mi to vtipné; príde mi to neskutočné; príde mi to prirodzené; príde mi to veľmi iracionálne atď.



Sloveso "prísť" v tomto dokonavom tvare nenesie v slovenskom jazyku vyššie uvedené významy. Môže ich dosahovať jedine nedokonavý tvar „prichodiť“. Takže by sme mohli povedať: prichodí mi to ako amaterizmus, prichodí mi to vtipné – ale to už znie trochu archaicky.



Ďalšou možnosťou je preto siahnuť po pomerne bohatom výbere synoným. Ak by sme chceli zachovať podobnú väzbu s datívom osobného zámena (komu), mohli by sme povedať napr.: pripadá mi to neskutočné; javí sa mi naozaj zaujímavé, že...; zdá sa mi to prirodzené; vidí sa mi to veľmi iracionálne.



Okrem toho máme k dispozícii ďalšie väzby so slovesami považovať, pokladať a pod.: považujem to za amaterizmus; pokladám to za prirodzené; je to pre mňa naozaj zaujímavé.



Za zdroj tohto obľúbeného neslovenského zvratu možno pravdepodobne považovať češtinu, kde je použitie slovesa „přijíti“ vo význame "zazdať sa" spisovné. Slovník spisovného jazyka českého uvádza napríklad vzorové spojenia: přišlo mi vše jako sen; tak mi to přišlo divné. Príklady v budúcom čase sa síce priamo neuvádzajú, ale v bežnej češtine sa s nimi stretávame často.



K tejto nespisovnej väzbe nás ešte môže zvádzať aj (správne) používanie slovesa prísť vo významoch zachvátiť (prišiel na mňa hlad), dôjsť (prišlo mi zle, prišlo mi ľúto), napadnúť (prišlo mi na um, prišla mi spásna myšlienka). To všetko sú však situácie odlišné od použitia vo význame pripadať, javiť sa, považovať za.



Keď teda najbližšie budeme mať na jazyku vyjadrenia ako: príde mi choré, keď štát dá niekomu miliónové auto, aby mohol reprezentovať krajinu; alebo: príde mi to veľmi nespravodlivé po tom všetkom, čo si vytrpel, zrieknime sa čechizmu a pouvažujme nad slovenskou alternatívou: považujem za choré, keď...; zdá sa mi to veľmi nespravodlivé...