Slovenská UX dizajnérka v USA: Najväčšou výzvou bola krátka materská

Pittsburgh/Rockville/Bratislava 21. júla (TASR) - Keď ľudia milujú svoju prácu, tak im napriek dennej rutine nepripadá náročná. Pre TASR to uviedla slovenská UX Designer (dizajnérka užívateľskej spokojnosti) Katarína Stacho, ktorá žije v americkom Rockville v štáte Maryland.



Do Spojených štátov amerických sa presťahovala v roku 1993. Svojho manžela stretla v 16. rokoch, neskôr sa rozhodli spolu žiť. "Môj príbeh nie je príbehom odvážnej ženy, ktorá sa sama vybrala do sveta s batôžkom buchiet od mamy na pleci. Mala som to ľahké," priznáva Stacho.



Dlhé roky pracovala pre firmu, ktorá vytvorila technológiu pre výrobcov kozmetiky a čistiacich prostriedkov, aby mohli vydávať digitálne kupóny. "To je už dnes samozrejmá marketingová stratégia. Bola som zodpovedná za malú skupinu dizajnérov, ktorí navrhovali reklamné kampane s tým spojené. Bola som tam viac než desať rokov, čo je na dnešnom pracovnom trhu už dosť nezvyčajné," priznala.



Zrazu však dostala chuť robiť niečo úplne iné, keďže práca v reklame ju už nenapĺňala. "V podstate s každým novým klientom sa riešia podobné problémy a po čase to ide s takou ľahkosťou, že sa človek musí zamyslieť či stagnuje, alebo sa niekam posúva," konštatovala Stacho.



Z tohto dôvodu sa rozhodla ísť do nového odvetvia. "Dosť som riskovala, pretože dizajnéra vnútrofiremnej aplikácie som nikdy predtým v takom rozsahu nerobila. Bola som na pohovore, neúnavne, trikrát, až sa to nakoniec podarilo. Môj titul UX Designer (dizajnér užívateľskej spokojnosti) v podstate už vo svojom názve naznačuje, že ide o prácu s ľuďmi," spresnila. Priznala však, že nie je typický programátorský introvert.



Nemyslí si, že bolo náročné sa presadiť. Náročné skôr bolo, keď mala po prvom dieťati iba dva týždne materskej dovolenky. "Keď si spomeniem, že som často pracovala do druhej v noci, potom ako som dieťa okúpala, uspala a sama som mala na spánok iba pár hodín a napriek tomu som všetko stihla - domácnosť, varenie, upratovanie - ako veľa žien. Občas sa mi zdá, že som mala viac energie ako teraz," priznáva sa.



V súčasnosti jej práca spočíva v rozhovoroch so zamestnancami firmy, ktorí analyzujú množstvo dát z finančného trhu. S pomocou algoritmov sa snažia odhaliť finančné podvody na trhu cenných papierov. "Snažím sa nastaviť aplikáciu tak, aby zodpovedala ich pracovným potrebám, každému kolektívu a štýlu práce. Potom vytvorím prototyp, ktorý si s nimi odskúšam. Je to efektívnejší spôsob vytvárania softvéru ako v minulosti, kedy programátori tak trochu hádali, čo by asi bolo vhodné pre užívateľov a vlastne sa hotový produkt dostal do rúk užívateľov neskoro, keď sa už nedal zmeniť," uviedla.



V danej pracovnej oblasti je Stacho tri roky, preto si myslí, že sa má ešte stále čo učiť. Rada pracuje s mladšími dizajnérmi a taktiež rada prednáša študentom. "Predávam svoje znalosti a momentálne si vypracovávam svoj vlastný "dizajnový systém", čo predstavuje niečo ako návod a sumarizuje všetko, čo som sa za posledné tri roky naučila," uzavrela.



osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová