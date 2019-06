Slovenská pivná korunka 2019

To, že na Slovensku máme kvalitné pivo potvrdzujú nielen milovníci piva, ale aj 31 odborníkov, ktorí degustovali a hodnotili prihlásené slovenské pivá.

Bratislava 13. júna (TABLET.TV) – Večera večer sme spoznali najlepšie slovenské pivá, víťazov tohtoročnej anonymnej degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka. Počas slávnostného galavečera bolo ocenených 11 slovenských pivovarov symbolickými bronzovými, striebornými a zlatými korunkami. Tento rok bolo do súťaže prihlásených rekordných 178 pivných vzoriek z 31 pivovarov.



Prvých šesť súťažných kategórií zameraných na filtrované spodne kvasené pivá sú doménou veľkých a malých priemyselných pivovarov. Obidva naše najväčšie pivovary - Heineken Slovensko z Hurbanova a Plzeňský Prazdroj Slovensko z Veľkého Šariša - si odniesli rovnako, po sedem ocenení. Malý samostatný pivovar Steiger z Vyhní získal až štyri ocenenia. Posledné štyri súťažné kategórie sú pre malé remeselné pivovary, ktoré sa špecializujú hlavne na nefiltrované pivá, ako aj vrchne kvasené pivá typu „ale“. Viaceré z nich získavajú ocenenia rok čo rok. Najúspešnejším minipivovarom sa stal Pivovar Baťák z Partizánskeho, ktorý získal tri pivné korunky. Po dve pivné korunky získali Pivovar Šemrák z Košíc a pivovar Wywar z Holíča. Medzi ďalšími ocenenými remeselnými pivovarmi boli Breisburg (Bratislava), Hellstork (Senica), Herrenwald (Malá Ida), Panský pivovar (Bojnice) a Sessler (Trnava).







To, že na Slovensku máme kvalitné pivo potvrdzujú nielen milovníci piva, ale aj 31 odborníkov, ktorí degustovali a hodnotili prihlásené slovenské pivá. „Tento ročník Slovenskej pivnej korunky bol rekordný nielen najvyšším počtom súťažiacich pív v celej histórii Korunky, ale aj veľmi vysokou kvalitou. Najmä hodnotené pivá od veľkých pivovarov boli tak vyrovnané, že o víťazoch rozhodovali iba minimálne rozdiely. Kategórie minipivovarov priniesli zase veľký počet rozmanitých druhov pív a chutí, ale potešili aj dôrazom na kvalitu produkcie,“ zhodnotil úroveň súťaže Martin Mojžiš, generálny riaditeľ Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, ktorý nielen degustoval, ale aj odborne zastrešoval túto anonymnú degustáciu pív.



Tohoročnú súťaž zhodnotila aj prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu, Jana Shepperd: „Teším sa z veľkého nárastu záujmu pivovarov o našu degustačnú súťaž. Je to veľké zadosťučinenie a najlepšia odmena za našu prácu, ktorú príprava súťaže vyžaduje. Každá korunka, ktorú sme odovzdali, je zaslúžená, lebo oceňuje svedomitú prácu pivovarníckych majstrov a symbolizuje zaslúžený úspech v zdravej konkurencii, ktorá na slovenskom trhu s pivom existuje.“



Na záver galavečera odovzdala ministerka pôdohospodárstva G. Matečná tri ocenenia Osobnosť slovenského pivovarníctva a sladovníctva. Tieto ocenenia udeľuje Slovenské združenie výrobcov piva a sladu ľuďom, ktorí sa svojou dlhoročnou prácou významne pričinili o rozvoj slovenského pivovarníctva a sladovníctva. Ocenenie tento rok získali Ing. Jozef Macháč, výrobný riaditeľ v spoločnosti Lycos – Trnavské sladovne, Jozef Nemec, bývalý marketingový riaditeľ Pivovaru Topvar a Ing. Ján Šimonovič, výrobný riaditeľ pivovaru Steiger.