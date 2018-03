Slovenské veľvyslanectvo v USA predstavuje úspešných krajanov

Hostia majú jednu milú povinnosť, a to odpovedať okrem otázok o svojej kariére aj na otázky spojené s 25. výročím samostatnosti Slovenska.

Washington 18. marca (TASR) - Mnohí Slováci dosiahli úspech vo svojom povolaní v Spojených štátoch. Slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone ich tento rok predstavuje širokej verejnosti.



Podujatie s názvom Slovak-American Café (Slovensko-americká kaviareň) je sériou neformálnych verejných diskusií moderátora s hosťom - Slovákom, ktorý dosiahol úspech v USA. Diskusií bude niekoľko počas celého roka, veľvyslanectvo ich totiž organizuje pri príležitosti 25. výročia samostatnosti Slovenska.



"Cieľom podujatia je dostať úspešných a významných Slovákov viac do povedomia aj krajanov aj Američanov," uviedla pre TASR Terézia Filipejová, atašé pre verejnú a kultúrnu diplomaciu.



Hostia majú jednu milú povinnosť, a to odpovedať okrem otázok o svojej kariére aj na otázky spojené s 25. výročím samostatnosti Slovenska.



Prvou hostkou bola džezová speváčka Hanka G v súčasnosti žijúca a vystupujúca v New Yorku. Hanka G získala v roku 2017 Cenu Ladislava Martoníka, najuznávanejšie džezové ocenenie na Slovensku. Dvojnásobná víťazka Ceny Grammy Cassandra Wilsonová ju zároveň uznala za predstaviteľku toho "najlepšieho z ďalšej generácie".



Ďalšími hosťami budú Slováci, ktorí v USA dosiahli úspechy v oblastiach ako šport, veda a výskum, medicína, kultúra či diplomacia.