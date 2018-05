Slovenskí stredoškoláci sa zahrajú na poslancov Európskeho parlamentu

Účastníci sa 'ponoria' do sveta európskej politiky, naučia sa, ako funguje proces vytvárania rezolúcie a práce vo výboroch.

Bratislava 8. mája (TASR) – Možnosť zúčastniť sa na modelovom zasadnutí Európskeho parlamentu a stať sa reprezentantmi Slovenska dostanú slovenskí stredoškoláci vďaka študentskej aktivite Modelový Európsky parlament (MEP). Najlepší delegáti z národného kola budú Slovensko reprezentovať na celoeurópskom stretnutí. TASR o tom informoval vedúci marketingového oddelenia v MEP Albert Vrzgula.



"Podujatie MEP Slovakia ponúka stredoškolákom možnosť okúsiť, aké to je byť poslancom v Európskom parlamente, ako prebiehajú jednotlivé procedúry či zasadnutia výborov," povedal Vrzgula, podľa ktorého sa účastníci 'ponoria' do sveta európskej politiky, naučia sa, ako funguje proces vytvárania rezolúcie a práce vo výboroch a čo obsahuje práca poslancov v europarlamente.



Národné kolo Modelového Európskeho parlamentu prebehne v Bratislave od 25. do 27. mája v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského a v LEAF Academy. Celoeurópske kolo sa tento rok uskutoční v Tolede a Madride v Španielsku.