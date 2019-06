Slovenský Červený kríž sa viac ako 70 rokov venuje náboru darcov krvi

Krv sa doteraz nikomu nepodarilo umelo vyrobiť. Moderná medicína síce dokáže zázraky – vo väčšine prípadov by však bola úplne bezmocná bez ľudí ochotných nezištne krv darovať.

Bratislava 14. júna (TASR) - Slovenský Červený kríž (SČK) sa viac ako 70 rokov venuje aktívnemu náboru darcov krvi. Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi (14. 6.) upriamuje pozornosť verejnosti na týchto každodenných hrdinov, od ktorých závisia milióny ľudských životov.



"Krv sa doteraz nikomu nepodarilo umelo vyrobiť. Moderná medicína síce dokáže zázraky – vo väčšine prípadov by však bola úplne bezmocná bez ľudí ochotných nezištne krv darovať," zdôraznila generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová.



Pracovníci a dobrovoľníci SČK organizujú stovky mobilných odberov krvi pre verejnosť. Organizácia pripravuje celonárodné i lokálne kampane zamerané na prvodarcov i pravidelných darcov krvi a vychováva ich ďalšie generácie. "O tejto téme hovoríme s deťmi už v materských a základných školách. Vďaka tejto práci, aj z osobnej skúsenosti si plne uvedomujeme, ako sme pri darovaní krvi každý z nás úplne závislý na dobrej vôli každého zdravého jednotlivca, ochotného svoju krv darovať," zdôraznila Rosiarová.



Pripomenula tiež, že viac ako 11.000 mnohonásobných darcov krvi každoročne získa ocenenie - plaketu prof. MUDr. Jana Janského a medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického.



Tohtoročný slogan "Bezpečná krv pre všetkých" apeluje na zvýšenie povedomia všeobecnej potreby bezpečnej krvi. Okrem vyjadrenia vďaky všetkým darcom tento ročník zdôrazňuje potrebu sústrediť pozornosť na zdravie darcov a kvalitu starostlivosti o nich ako rozhodujúcich faktorov pri získavaní ochotných a pravidelných darcov.



Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi pripravila Národná transfúzna služba (NTS) SR na všetkých svojich odberových centrách Deň otvorených dverí, a to v Bratislave na Kramároch a v Ružinove, v Banskej Bystrici, v Košiciach, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline v čase od 7.00 h do 17.00 h. Návštevníci na týchto pracoviskách môžu krv nielen darovať, ale zároveň sa oboznámiť aj s činnosťou NTS SR.



Záštitu nad oslavami Svetového dňa darcov krvi na Slovensku prevzala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominatka Smeru-SD).