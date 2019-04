Slovenský herec Maroš Kramár má 60 rokov

Budúci herec sa objavil pred kamerou už ako šesťročný. Svoju prvú hlavnú postavu si Kramár zahral aj ako dvanásťročný v televíznej inscenácii Ivko a jeho mať (1971) podľa knihy J. Bodeneka.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Maroš Kramár, jeden z najobľúbenejších slovenských hercov, stvárnil viac než stovku filmových a televíznych úloh. Prirátať k tomu možno aj televízne seriály či moderovanie relácií. Jednou z nich sú aj Zázraky přírody, ktoré vysiela Česká televízia a Maroš Kramár ich uvádza bezchybnou češtinou. Známy herec a moderátor sa v piatok 26. apríla dožíva 60 rokov.



Maroš Kramár sa narodil 26. apríla 1959 v Bratislave ako syn herca Jána Kramára a vnuk herca a režiséra Jána Klima. Do rodiny patrí aj ďalší známy herec Alojz Kramár, strýko Jána Kramára.



Najmladší člen rodiny Kramárovcov vyrastal na divadelných rozprávkach, ktoré jeho otec hrával na bratislavskej Novej scéne. Herecké rodinné prostredie a talent predurčili Maroša Kramára na hereckú kariéru. Herectvo chcel aj študovať, ale v tom čase ešte nebol na bratislavskom konzervatóriu otvorený herecký odbor. Maroš Kramár teda odišiel do Brna, kde v roku 1978 úspešne ukončil štúdium herectva na štátnom konzervatóriu. V rokoch 1978-1979 pôsobil v divadle v Brne, neskôr účinkoval v Divadle Andreja Bagara v Nitre (1979-1985). V roku 1985 sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla (SND).



Budúci herec sa objavil pred kamerou už ako šesťročný. Svoju prvú hlavnú postavu si Maroš Kramár zahral aj ako dvanásťročný v televíznej inscenácii Ivko a jeho mať (1971) podľa rovnomennej knihy Jána Bodeneka. Prvú filmovú úlohu za riekou Moravou získal v trinástich rokoch. Bol to film Pověst o stříbrnej jedli (1973) v réžii Františka Vláčila. "V tej úlohe som musel hovoriť po česky. Nakrúcalo sa tri mesiace vo Velkých Karloviciach, kde som musel chodiť aj do školy. Vďaka tomu som mohol češtinu trénovať. To sa mi zišlo, keď som neskôr robil prijímačky na brnianske konzervatórium, kde som napokon študoval."



Umelec je známy aj z filmov Ďaleko je do neba (1972), hral v českých filmoch Náš dědek Jozef (1976), Aktovka (1978). Ďalší v poradí Výlet do mladosti (1983) sa odohráva v prostredí triedy maturantov, ktorí si pozvali na besedu známeho spisovateľa. Zahral si aj v televíznych filmoch Iná láska (1985), kde ho ako mladého medika podmienečne odsúdia a vyhodia zo školy pre nedovolenú interrupciu, či vo filme režiséra Pavla Haspru Eygletiérovci (1986). Bol súčasťou hereckého vo filme Dvaja muži pod posteľou (1994). Televízna adaptácia poviedky F. M. Dostojevského komediálnou formou podáva obraz zo života petrohradskej smotánky, ktorá si život vypĺňa milostnými dobrodružstvami.



V SND sa uviedol postavou Posla v antickej hre Médea (1985). Stvárnil napríklad ženícha v hre Krvavá svadba (1989), ktorú napísal španielsky básnik Federico Garcia Lorca a naštudoval ju Jozef Bednárik. Účinkoval tiež v situačnej komédii Chrobák v hlave. Podľa divadelnej kritiky bolo známe dielo, ktoré vytvoril Georges Feydeau jedným z najveselších predstavení v repertoári SND.



Herec sa zhostil aj úlohy v hre Lordi, ktorá vznikla na základe korešpondencie slávneho Oscara Wildea. V salónnej komédii, ktorá si uťahuje z mužskej samoľúbosti, ale je aj oslavou pevného priateľstva, bizarnú zápletku rozohrajú traja lordi v podaní Maroša Kramára, Jozefa Vajdu a Petra Šimuna.



Nové storočie prinieslo Marošovi Kramárovi niekoľko ponúk na účinkovanie v slovenských aj českých televíznych seriáloch. Zahral si v seriáli Medzi nami (2005). V tom čase sa stal v roku 2005 absolútnym víťazom diváckej ankety Osobnosť televíznej obrazovky (OTO). Populárny herec nechýbal ani v českom seriáli Letiště (2006) alebo v úspešnom seriáli z lekárskeho prostredia Ordinácia v ružovej záhrade (2007). Prijal rolu v obľúbenom seriáli Búrlivé víno (2012), kde stvárnil postavu intrigána Mira Petranského. V Českej republike účinkoval v pokračovaní 8. sezóny najsledovanejšieho českého seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 (2013).



Ako televízny moderátor sa predstavil v reláciách Sedem s.r.o., Inkognito či Bonzáčik, v súčasnosti stále moderuje český zábavný program Zázraky přírody po boku Vladimíra Kořena.



Jednu z hlavných úloh odoral Maroš Kramár v roku 2017 aj vo filme režisérky Mariany Čengel Solčanskej s názvom Únos.



Herec donedávna tvoril manželský pár s právničkou Tamarou Nikitinovou. Dvojica má spolu tri deti, dcéru Tamaru a synov Timura a Marka. Kramárove deti zdedili herecký talent po otcovi. Timur a Marek si zahrali postavy v seriáloch Búrlivé víno a Chlapi neplačú.



Niekoľkonásobný víťaz ankety o najpopulárnejšieho herca na Slovensku je známy svojim zmyslom pre humor a výraznou charizmou. "Mal som v živote šťastie, pretože moja práca je zároveň mojim koníčkom", dodal v rozhovore Maroš Kramár.