Slovenský herec Michal Slivka bol jedným zo zakladateľov Tatra revue

Bratislava 30. júla (TASR) – Slovenský herec Michal Slivka vystupoval v kabaretných skečoch v rozhlasových a televíznych programoch. Podieľal sa na nich aj ako autor alebo spoluautor. Spolu s manželkou Máriou Velšicovou sa preslávili ako zabávači vo vyhľadávanom bratislavskom Tatra kabarete (Tatra revue). Účinkoval aj vo viacerých slovenských filmoch ako napríklad: Korupcia v justičnom paláci(1964), Prípad krásnej nerestnice 1973), Trofej neznámeho strelca (1974). V utorok by sa herec dožil 90 rokov.



Michal Slivka sa narodil 30. júla 1929 v Banskej Bystrici. Umeleckú kariéru naštartoval v ochotníckom súbore v Rimavskej Sobote. Na profesionálnu dráhu herca nastúpil v roku 1949 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, kde stvárnil mnohé z postáv svetovej klasiky, napríklad Figara vo Figarovej svadbe, rytiera de Grieux v Manon Lescot a iné.



Po príchode do Bratislavy v roku 1958 sa stal zakladajúcim členom bratislavského Tatra kabaretu. Na legendárny kabaret v hoteli Tatra, ktorý bol v tom období vyhľadávaným miestom s francúzskou reštauráciou, kaviarničkou a sviežou hudobnou produkciou, starí Bratislavčania s láskou spomínajú. Vystupovali v ňom okrem humoristov krásne tanečnice i najlepší speváci tej doby ako Eva Kostolányiová, Zdeněk Kratochvíl, Hana Hegerová, Marcela Laiferová, Tatjana Hubinská, Zdeněk Sychra, Jana Beláková, Eva Sepešiová a ďalší.



Kabaret neskôr premenovali na Tatra revue. Michal Slivka v ňom vytvoril mnoho komických postáv. Umelcom v slobodnom povolaní sa stal v roku 1965. So svojou manželkou herečkou Máriou (Majou) Velšicovou sa zoznámil práve v Tatra revue, kde za honorár vystupovala už v druhom ročníku herectva. Pokračovali spolu v línii estrádnych pódiových vystúpení. Keď po rokoch kabaretný súbor komunisti kvôli predvádzanej satire rozpustili, Michal Slivka sa s manželkou osamostatnili a začali podnikať prakticky už za socializmu. „Spolu sme tvorili, spolu vystupovali, spolu nás postihol nejeden tichý zákaz“, zaspomínala si v jednom z rozhovorov na spoločné tvorivé roky manželka Maja Velšicová.



Známe sú aj filmové role Michala Slivku ako napríklad v televíznej inscenácii komédie Proces o oslí tieň (1963), odohrávajúcej sa v starovekej Abdere. Zahral si v inscenácii Korupcia v justičnom paláci (1964) v réžii Franeka Chmiela, kde vyšetrovanie prípadu korupcie medzi sudcami odhalí ich vzájomnú nevraživosť v boji o povýšenie. Ďalším, podľa kritiky, filmovým skvostom, kde účinkoval bol film Andreja Letricha Prípad krásnej nerestnice (1973). Po boku herca sa objavila herečka Emília Vášáryová v postave mladej policajnej kapitánky Strelkovej. V roku 1974 prijal úlohu v dráme Trofej neznámeho strelca v réžii Vladislava Pavloviča o normalizácii v Československu. Jednu z postáv stvárnil Michal Slivka aj v životopisnom filme o letcovi Ľudovítovi Kukorellim s názvom Život na úteku (1975).



Herec zostal v povedomí divákov tiež ako predstaviteľ mnohých rozhlasových postáv. Neskôr vystupoval v kabaretných skečoch. S manželkou si vymysleli vlastný program, s ktorým pod záštitou vtedajšej agentúry Slovkoncertu precestovali kus sveta.



Michal Slivka zomrel 15. októbra 2007 v Bratislave. Dožil sa 78 rokov.