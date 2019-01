Slovenských archeológov čakajú výskumy v Kuvajte i Sudáne

Prípravu a organizáciu medzinárodných vedeckých projektov však archeológom počas minulého roka komplikovali procesy okolo transformácie Slovenskej akadémie vied.

Nitra 27. januára (TASR) – Slovenskí archeológovia budú v tomto roku pracovať na viacerých zahraničných projektoch. Výskumné práce budú realizovať na Blízkom východe i v Afrike. Spolupracovať chcú aj s čínskymi vedcami.



Podľa slov riaditeľa Archeologického ústavu (AÚ) SAV Mateja Ruttkaya by sa už na jar mohli rozbehnúť ďalšie výskumné práce na ostrove Failaka v Kuvajte. „Všetko nasvedčuje tomu, že ten výskum bude pokračovať. Pripravujeme už aj publikáciu s výsledkami našich výskumov a expedícií v tejto lokalite,“ skonštatoval Ruttkay.



Po prípravných aktivitách začínajú slovenskí vedci v priebehu januára s archeologickým výskumom v Sudáne. „Bude to veľmi zaujímavá práca. Geofyzikálny prieskum nám ukázal, že sa na pomerne malej ploche koncentruje osídlenie z veľkého množstva období. Takže ešte celkom nevieme, čo presne sa tam vyskúma, pretože je to naozaj malý priestor, ktorý bol husto osídlený celé tisícročia,“ uviedol Ruttkay.



Podľa jeho slov sa darí rozbiehať spoluprácu aj s čínskymi odborníkmi. V priebehu jarných mesiacov by mali prísť na Slovensko. „Budeme dohadovať ďalšie spoločné témy. Dve spolupráce už máme rozrobené. Jedna je s univerzitou v Si-ane a druhá s čínskou akadémiou vied, s ktorou riešime rôzne vedecké témy. Týkajú sa najmä migrácie a pohybov kmeňov, pretože mnohé z nich, ktoré sme v Európe v rôznych obdobiach cítili, boli zapríčinené práve pohybmi v Ázii. Takže to je taká teoretická spolupráca,“ vysvetlil Ruttkay.



V spolupráci s univerzitou v Si-ane chcú slovenskí vedci zasa vybudovať laboratóriá na konzervovanie nálezov. „Mali by v nich pracovať naši aj ich študenti, a najmä doktorandi. Celé je to zacielené na to, aby sa vychovali mladí bádatelia na obidvoch stranách, verím, že sa to čoskoro pohne ďalej,“ povedal Ruttkay.



Prípravu a organizáciu medzinárodných vedeckých projektov však archeológom počas minulého roka komplikovali procesy okolo transformácie Slovenskej akadémie vied. „Zaťažovalo nás to, lebo sme museli meniť kompletne účtovníctvo trikrát za krátke obdobie. Často sme nemali financie k dispozícii, lebo vždy pri tých zmenách sme ich museli vrátiť štátu, potom sme ich zase dostali naspäť na iné účty. Narobilo nám to aj taký morálny problém vo vzťahu k našim zahraničným partnerom, ktorým sme pravidelne posielali zmeny všetkých našich účtov. Takže na konci júna sme im posielali informáciu, že sa budeme volať inak a budeme mať nové účty, a 26. septembra sme im zasa posielali, že sa budeme zasa volať inak a zase máme nové účty,“ dodal Ruttkay.