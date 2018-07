So svedectvami o UFO sa trnavský klub stretáva takmer každý týždeň

Svetový deň UFO sa oslavuje od roku 2001 ako Deň neidentifikovateľných lietajúcich objektov.

Trnava 2. júla (TASR) – Niet vari týždňa za posledné roky, kedy by trnavský UFO klub nedostal hlásenie o pozorovaní neznámych a neidentifikovateľných objektov. Ohlasujú sa ľudia z celého Slovenska, ktorí ich videli na oblohe alebo zaznamenali kruhy v obilí či mali nezvyčajné zážitky. Tieto poznatky so spolupracovníkmi vyhodnocujeme, uviedol predseda UFO klubu Trnava Miroslav Karlík.



Zistenia, ktoré spĺňajú kritériá UFO (unidentified flying object - neidentifikovaný lietajúci objekt) zverejňuje klub na svojom webe. "V súčasnosti je to tak päťdesiat na päťdesiat, čo sa týka relevantnosti hlásení," povedal Karlík pre TASR pri príležitosti Svetového dňa UFO, ktorý pripadá na 2. júla. Ľudia si všimnú pre nich neznáme objekty či javy, ohlásia ich, ale nie všetky UFO aj naozaj sú. Je na ufológoch, aby dokázali hlásenie zhodnotiť. Riziko je v nových technológiách, ako sú drony, lasery, zrkadlenie optiky či neznalosť hviezdnej oblohy a javov na nej, ktoré môžu mylne pozorovatelia považovať za UFO.



"Najčastejšie ľudia hlásia guľovité alebo diskovité objekty na oblohe, najnovšie máme pozorovania hlásené z Orechovej Potône, Gbiel či Alžbetinho Dvora pri Bratislave, kedy o UFO išlo," povedal Karlík. Ozvali sa tiež z Hodruše Hámrov, kde odfotografovali disk nad lesom. "Vždy čakáme, či sa ozve ešte niekto, kto úkaz videl," dodal. Klub vedie od jeho vzniku, už 27 rokov, a práve od júla skončil vo svojom zamestnaní a odišiel na dôchodok. "Budem môcť dobehnúť resty, ktoré som mal pre nedostatok času a ešte viac sa klubu venovať," povedal. V klube spolupracuje s približne 30 ľuďmi, ktorí sa zaoberajú nielen ufológiou. "Máme tu vedcov, lekárov, ľudí rôznych povolaní," dodal. Nielen pozorovaniami UFO je klub totiž živý, organizujú aj pravidelné prednášky a stretnutia. "Už začíname pripravovať septembrovú prednášku," uviedol Karlík. Pozývajú si rôznych odborníkov, od astronómov, cez psychológov, lekárov až po duchovných, ktorí majú k problematike čo povedať. V UFO klube podľa neho pochopili, že všetko so všetkým súvisí a tak sa zaoberajú aj poznatkami z archeológie, otvorili problematiku Slovanov či liečiteľstva.



UFO klub Trnava dáva možnosť pozorovateľom na svojej webovej stránke poslať svoje poznatky. "Niekedy sa ohlásia až po uplynutí dlhšieho obdobia," konštatoval Karlík. Také je napríklad i hlásenie z obce Lipová pri Nových Zámkoch z februára tohto roka, v ktorom opísal pozorovateľ zážitok spred dvadsiatich rokov. Príliš veľa hlásení mal a stále má UFO klub z okolia Trnavy na to, aby to Karlík a UFO klub považovali za náhodu. "Tu zohráva úlohu bohunická atómová elektráreň," argumentuje Karlík.



Svetový deň UFO sa oslavuje od roku 2001 ako Deň neidentifikovateľných lietajúcich objektov. Tento deň bol určený podľa udalosti, kedy pri farme v blízkosti mestečka Roswell v americkom štáte Nové Mexiko spadlo 2. júla 1947 UFO. Údajne našli trosky vesmírnej lode a mŕtve telíčka mimozemšťanov.