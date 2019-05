Sociálna inklúzia je jedným z pilierov konferencie Metro ON Line 2019

Tematické rozdelenie konferencie:

Deň 1: Od Sm(Art) Factory po Sm(Art) City

Deň 2: (UM)enie výroby - Od Sm(Art) Factory po Sm(Art) City

Deň 3: (UM)enie telekomunikácie

Deň 4: (UM)enie bezpečia

Deň 5: (UM)enie podnikať



Na Slovensku funguje množstvo skvelých projektov, ktoré vďaka technológiám pomáhajú ľuďom s fyzickým či mentálnym hendikepom. Hoci má Ondrej Vrábel 17 rokov, je autorom počítačových Pinf Hier, ktorých zámerom je pomôcť deťom s postihnutím. Začlenením autistov do pracovného života sa dlhodobo zaoberá organizácia SPOSA Bratislava a vďaka simulátoru autizmu vzdeláva verejnosť.Ondrej Vrábel má iba 17 rokov a už stihol vydať 25 Pinf Hier dostupných okrem slovenčiny aj v ďalších 12 jazykoch. Ako 16 ročný vystúpil na medzinárodnom fóre v Singapure a v 13 rokoch prezentoval svoju prácu na hrách v Ženeve. Pinf Hry sú didaktická pomôcka pre deti s mentálnym postihnutím, ako napr. autizmus, detská mozgová obrna a podobne. Pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím naučiť sa čítať, písať, logicky uvažovať, rozoznávať farby, precvičovať si slovnú zásobu, matematiku a ďalšie praktické zručnosti, ktoré im môžu robiť ťažkosti. Majú veľký úspech a využívajú rôzne inštitúcie, špeciálne školy, centrá a ambulancie, ale aj stovky domácností. Ondrej je študentom Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici a najmladším držiteľom Krištáľového krídla na Slovensku v kategórií Filantropia za rok 2016. „Hry pôvodne vznikali pre sesternicu mojej mamy - Dášku. Má detskú mozgovú obrnu a chcel som jej pomôcť učiť sa efektívnejšie a aby sa niečo nové dozvedela. Začal som vyrábať jednoduché aplikácie a nástroje, počas ktorých som sa aj ja sám učil programovať. Keďže som videl, že to Dáške pomáha, na projekte som ďalej pracoval. Neskôr som projekt prihlásil do rôznych súťaží a uspel som s ním. Na projekte pracujem najmä vo svojom voľnom čase,“ vyjadril sa Ondrej Vrábel, tvorca Pinf Hier a doplnil: „Dostávam spätnú väzbu, spolupracujem s viacerými špeciálnymi základnými školami, kde hry aktívne využívajú a na základe ich požiadaviek dokážeme prispôsobovať ďalšie hry. Tak vznikla aj funkcia predčítaného obsahu pre deti, ktoré nevedia čítať. Aktuálne sú vo vývoji aj nové hry, ktoré by mali vyjsť do konca roka a projektu sa chcem naďalej venovať.“Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) sa snaží šíriť povedomie o autizme. „“ vysvetľujez organizácie SPOSA Bratislava. Jedným z najúspešnejších projektov je tzv. „Simulátor autizmu“. Umožňuje nahliadnuť na svet očami človeka s autizmom vďaka technológii virtuálnej reality. „,“ doplnil. Najväčšou ambíciou je však integrácia do pracovného života. Projekt integrácie ľudí trpiacich autizmom mal za účel v spolupráci s vybranými zamestnávateľmi a v sprievode špeciálne vyškolených lektorov vyškoliť vybraných ľudí s autizmom v jednoduchších a bezpečných prácach, ktoré po ukončení projektu budú schopní naďalej vykonávať aj bez prítomnosti lektorov.l,“ vyjadril saKaždý rok sa technologická konferencia venuje spoločensky zodpovednej téme. Minulý rok program obohatili témy ekológie, tento rok sociálnej inklúzii. „“ hovorí, organizátor konferencie Metro ON Line.Ondrej Vrábel a Mikuláš Štubňa vystúpia ako spíkri počas konferencie Metro ON Line v piatok 17. mája. Kompletný program, live stream a ďalšie dôležité informácie nájdete na internetovej stránke www.metroonline.sk . Konferencia prebieha pod záštitou Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Slovenského zväzu ľadového hokeja.