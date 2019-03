Facebook a Instagram zaznamenali v stredu rozsiahle výpadky

K najväčším výpadkom došlo v Severnej Amerike a Európe.

San Francisco 14. marca (TASR) - Mnohým užívateľom Facebooku a Instagramu sa v stredu nedarilo prihlásiť do svojich účtov na týchto sociálnych sieťach. Čo rozsiahle výpadky spôsobilo, zatiaľ nie je jasné, informovala v stredu večer agentúra AFP.



Facebook, ktorý má viac ako dve miliardy užívateľov sa k výpadku priznal po tom, ako jeho užívatelia na inej sociálnej sieti, konkrétne na Twitteri, informovali, že sa na svoje účty nevedia vôbec dostať, prípadne že im platforma funguje len veľmi obmedzene.



"Sme si vedomí, že niektorí ľudia sa momentálne nevedia dostať na aplikácie Facebooku. Snažíme sa situáciu čo najskôr vyriešiť," informovala táto spoločnosť na Twitteri. Krátko na to Facebook v ďalšom vyhlásení oznámil, že jeho výpadok nesúvisí s takzvaným DDoS útokom, čo je v podstate cielené zahltenie siete, ktoré ju môže spomaliť alebo spôsobiť jej úplné zlyhanie.



K najväčším výpadkom došlo podľa webstránky downdetector.com, ktorá takéto údaje zaznamenáva, v Severnej Amerike a Európe.



Agentúra AFP pripomenula, že Facebook zaznamenal väčšie výpadky aj v septembri a novembri 2018. Ten novembrový pripísala spoločnosť problémom so serverom, zatiaľ čo dôvod septembrového podľa jej vyjadrenia spočíval v sieťovom pripojení.