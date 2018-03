Sociálne slabší mladí sa uplatňujú v dospelosti cez podporu vzdelania

V presadení sa na trhu práce im programom Vzdelávaním k úspechu pomáha nezisková organizácia Úsmev ako dar.

Bratislava 27. marca (TASR) – Podporu vo vzdelávaní v podobe štipendia si v utorok prevzalo 67 mladých ľudí, ktorí sa po odchode z detského domova chcú kvalifikovane zaradiť do bežného života. V presadení sa na trhu práce im programom Vzdelávaním k úspechu pomáha nezisková organizácia Úsmev ako dar.



"Máme veľa chlapcov a dievčat, ktorí sa už osamostatnili a v dospelej etape svojho života uchytili v rôznych oblastiach. Ďalší študujú na stredných a vysokých školách a ich sociálna situácia im neumožňuje pokryť študijné náklady, preto im dávame takéto štartovné. Nie sú to len bývalí domováci, ale aj deti z náhradných a sociálne slabších rodín," zdôvodnil Jozef Mikloško, predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.



Štipendiá si postupne prevzali mladí ľudia, ktorí sa učia za kaderníkov, kuchárov, čašníkov, autoopravárov a v iných odboroch. Ďalší sa chcú stať zdravotníkmi, učiteľmi, rôznymi umelcami či pomáhať iným v sociálnej oblasti, ktorú dôvernejšie sami spoznali.



Odovzdávanie štipendií sa uskutočnilo v bratislavskom ústredí Slovenskej sporiteľne, ktorej nadácia študentom tento rok prispela sumou 20.000 eur. Niekoľkí z nich sa predstavili v kultúrnom programe. Úsmev ako dar realizuje tento vzdelávací program 11 rokov a štipendia už získalo vyše 500 študentov v rámci dlhodobého partnerstva so spomínanou nadáciou.