Sociálne väzby si podľa výskumu vedcov upevňujú i zvieratá

Bojnice 23. mája (TASR) - Sociálne väzby si upevňujú nielen ľudia, ale i zvieratá. Z výskumu skupiny českých vedcov vyplynulo, že zebry sa preznačkujú trusom a močom, čím si pravdepodobne označujú svojich blízkych. Obdobný jav pozorujú i ošetrovatelia v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach, jav však zatiaľ podrobne neskúmali.



Výskum o upevňovaní sociálnych väzieb medzi zebrami realizuje skupina vedcov v českých zoologických záhradách. "V rámci tohto výskumu sme sledovali veľmi častý jav u koňovitých zvierat, čo je preznačkovanie. Jedno zviera sa vymočí alebo sa vyprázdni a túto jeho potrebu následne prekryje iné zviera. Ide o jav, ktorý je veľmi rozšírený, ale vo vedeckých kruhoch o tom existuje len veľmi málo štúdií," povedal vedecký pracovník z ostravskej zoologickej záhrady Jan Pluháček.



Jeden z dôvodov, prečo to tak je, je podľa neho to, že žiadna z existujúcich hypotéz nie je dosť dobre podložená údajmi, doposiaľ sa totiž nikomu poriadne nepodarilo dokázať, prečo to zvieratá robia. "My sme prišli s úplne novou hypotézou, že by preznačkovanie mohlo byť upevňovaním sociálnej väzby. Doposiaľ nepoznáme konkrétny mechanizmus, prečo to robia, ale ide o niečo ako delenie verejného priestoru zvieratami. A na čo sa často zabúda, my ľudia sa orientujeme predovšetkým zrakom a drvivá väčšina cicavcov sa orientuje predovšetkým čuchom. Pre nich má čuch úplne iný význam než pre nás," priblížil.



Skupina vedcov podľa Pluháčka zistila vlastne to, že keď sa zvieratá preznačkujú, tak to je veľmi úzko spojené s tým, kto je ich kamarát, na koho majú nejakú sociálnu väzbu. "Zistili sme, že často preznačkuje mláďa svoju matku. Naopak to už tak silno neplatí, pretože matka má, samozrejme, viac kamarátov, preznačkuje ďalších jedincov v stáde. U zebier nepreznačkuje mláďa výhradne matku, ale i ďalších kamarátov," ozrejmil.



Vedci použili údaje z piatich českých zoologických záhrad, kde zvieratá sledovali. Vyberali si tie zoologické záhrady, kde boli čo najväčšie stáda.



Preznačkovanie u zebier a iných koňovitých zvierat pozorujú i ošetrovatelia bojnickej zoologickej záhrady, výskum však nerobia. "Tento jav poznáme, ale u nás sme si to nespojili s tým, či to robia kamaráti alebo či je to náhodné," vysvetlila hovorkyňa zoo Simona Kubičková.



Značenie si svojho územia je podľa nej charakteristickým znakom aj u iných druhov zvierat. "Takéto spôsoby správania sa sú u jednotlivých skupín špecifické. Buď to bývajú pachové značky, používajú sa na to špeciálne žľazy, napríklad u jeleňovitých zvierat, ktoré ich majú pod očami. Alebo to býva značenie trusom alebo močom. Je to veľmi individuálne. Samozrejme, aj zvieratá v našej zoo si značia svoje územie," dodala.