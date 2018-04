Sociológovia: Slováci hľadajú oporu najčastejšie v rodine a priateľoch

Osobnú komunikáciu preferujú 65–roční a starší ľudia. Občania v strednom a staršom strednom veku komunikujú s priateľmi a známymi najčastejšie telefonicky a mladší ľudia využívajú najmä internet.

Bratislava 15. apríla (TASR) – Takmer 44 percent ľudí na Slovensku v roku 2017 komunikovalo s priateľmi a známymi najčastejšie osobne. Telefonickú komunikáciu najviac využívala asi tretina a cez internet najčastejšie komunikovala takmer štvrtina Slovákov. Vyplýva to z výsledkov výskumu sociológov Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý je súčasťou komparatívneho výskumu International Social Survey Programme realizovaného v takmer 50 štátoch sveta.



Osobnú komunikáciu preferujú 65–roční a starší ľudia. Občania v strednom a staršom strednom veku (40 - 65) komunikujú so svojimi priateľmi a známymi najčastejšie telefonicky a mladší ľudia pri takejto komunikácii využívajú najmä internet. Podiel využívania telefónu a internetu pri komunikácii s priateľmi a známymi sa zvyšuje so vzrastajúcim vzdelaním.



Výskum tiež zisťoval, koho v prípade potreby Slováci žiadajú o pomoc či podporu. „Väčšina ľudí by sa v prípade choroby vyžadujúcej starostlivosť, a tiež keď potrebujú pomoc v domácnosti, obrátila na blízkeho člena rodiny – v oboch prípadoch takmer 67 percent. Druhá najväčšia časť opýtaných by sa vtedy obrátila so žiadosťou o pomoc na vzdialenejšieho člena rodiny – 14 a 17 percent," hovorí vedúci Katedry sociológie Filozofickej fakulty UK Ján Sopóci. Blízkeho kamaráta by podľa neho poprosila o pomoc asi desatina opýtaných, na susedov či kolegov by sa ako na prvých obrátil iba malý podiel respondentov.



Aj v prípade zlého psychického stavu a potreby poradiť či porozprávať sa o rodinných problémoch by väčšina ľudí požiadala o pomoc najskôr blízkeho rodinného člena, hoci by sa už častejšie obrátili aj na ľudí mimo rodiny. Blízkeho kamaráta či kamarátku by ako prvých oslovili v prípade, že by sa chceli poradiť o rodinných problémoch (35 %), ale aj ísť sa zabaviť do spoločnosti (45 %).



„Kým blízka rodina pomáha pri praktických činnostiach, blízki priatelia sú nám oporou v prípade citových problémov či partnermi pri trávení voľného času," zhrnul Sopóci.



Terénny zber údajov zabezpečila agentúra MEDIAN SR na reprezentatívnej vzorke 1404 respondentov starších ako 16 rokov. Výskum sa uskutočnil vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja.