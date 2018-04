Trumpova dvojníčka zo Španielska sa zaujíma skôr o úrodu ako o slávu

Od Trumpa sa však odlišuje tým, že nepoužíva mobilný telefón a nezaujíma ju četovanie na internete.

Madrid 26. apríla (TASR) - Šesťdesiatštyriročná Španielka neočakávane zožala slávu na sociálnych sieťach pre svoju podobu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informuje o tom vo štvrtok agentúra AP.



Novinár, ktorý sa zaoberal poľnohospodárstvom na severozápade Španielska, zverejnil na Instagrame fotografiu Dolores Leisovej s motykou prehodenou cez plece. Na fotografiu reagovali na sociálnej sieti tisícky ľudí.



Žiadali ju medziiným, aby sa vyjadrila k americkej politike a naliehavým medzinárodnopolitickým témam, ale zdá sa, že sa skôr zaoberá tým, aby mala dobrú úrodu zemiakov.



"Hovorím si, že to bude asi tou farbou mojich vlasov," povedala Leisová denníku La Voz de Galicia.



Od Trumpa sa však odlišuje tým, že nepoužíva mobilný telefón a nezaujíma ju četovanie na internete.



"Nemohli by sme nahradiť Trumpa touto ťažko pracujúcou dámou?" pýtal sa jeden z užívateľov Instagramu. Iní ju označovali za "Trumpovu galícijskú sestru" a vyzývali na preskúmanie jej prípadných rodinných väzieb so šéfom Bieleho domu.



Leisová žije v tom istom meste v Galícii, odkedy sa pred 40 rokmi vydala. Pracuje doma aj na svojej farme, kde ju reportér objavil minulý týždeň, ako sadí zemiaky.



Podľa vlastných slov ju náhla sláva nijako neohromila, keďže bez smartfónu je pre ňu veľmi ľahké dianie na internete ignorovať.