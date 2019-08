Španielsky herec J. Bardem vyzval v OSN na záchranu svetových oceánov

Bardem, známy ako zanietený environmentálny aktivista, vyzval krajiny, aby prikročili k dohode, ktorá by do roku 2030 chránila najmenej 30 percent svetových morí.

New York 20. augusta (TASR) - Španielsky oscarový herec Javier Bardem vystúpil v pondelok s prejavom na pôde OSN, kde vyslovil úpenlivú prosbu o záchranu svetových oceánov. Píše o tom agentúra AFP.



Bardem (50), známy ako zanietený environmentálny aktivista, vyzval krajiny, aby prikročili k dohode, ktorá by do roku 2030 chránila najmenej 30 percent svetových morí.



"Nemôžeme si dovoliť nesprávne pochopenie daného problému. Čokoľvek sa stane počas tejto konferencie, bude mať hlboký dosah na život našich oceánov a budúcnosť samotného ľudstva. Delegáti si musia byť vedomí toho, že celý svet sa díva," vyhlásil na medzivládnom stretnutí v New Yorku Bardem, ktorý v roku 2008 získal Oscara za vedľajšiu rolu vo filme Táto krajina nie je pre starých.



Bardem vystúpil ako predstaviteľ ochranárskej organizácie Greenpeace, ktorá vedie kampaň za dohodu Global Ocean Treaty, diskutovanú v OSN. Greenpeace tvrdí, že Dohovor OSN o morskom práve (UNCLOS) z roku 1982 nejde dostatočne ďaleko v ochrane oceánov planéty.



Táto environmentálna organizácia požaduje vytvorenie siete rezervácií na ochranu morského života, ktoré by presahovali jurisdikciu jednotlivých štátov. Vlády dúfajú, že predmetnú dohodu dosiahnu na budúci rok.